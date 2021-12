Fout bij loting Champions League: niet Internazionale, maar Benfica tegenstander van Ajax

Ajacied Jurriën Timber vorige week in de Johan Cruijff Arena tijdens het duel met Sporting. Ajax won met 4-2 en sloot de groepsfase ongeslagen af. Beeld Pro Shots / Erik Pasman

Ajax speelde zeven keer eerder tegen de club uit Lissabon. Alleen de allereerste ontmoeting, in 1969, wist Benfica te winnen. In het voor de Amsterdammers zo succesvolle Champions League-seizoen 2018-2019 troffen de clubs elkaar in de groepsfase. Dankzij een overwinning in eigen huis (1-0) en een gelijkspel in Portugal (1-1) hield Ajax Benfica toen onder zich. Zo kon Ajax doorstoten tot de halve finale, waarin het in blessuretijd van Tottenham Hotspur verloor.

Eerder op de middag leek het erop dat Ajax het in de achtste finale zou moeten opnemen tegen Internazionale, de regerend kampioen en huidige koploper van Italië, waar onder anderen de Nederlandse verdedigers Stefan de Vrij en Denzel Dumfries spelen. Vlak daarvoor was bij de loting echter iets misgegaan: het Spaanse Villarreal was aan Manchester United gekoppeld, terwijl die teams in de groepsfase al tegen elkaar hadden gespeeld.

De fout werd snel hersteld – Villarreal werd aan Uniteds stadsgenoot Manchester City gekoppeld – maar de Uefa verzuimde om het balletje met de naam van Manchester United in de juiste koker terug te stoppen. Daardoor kon Atlético Madrid de ploeg van Cristiano Ronaldo niet treffen.

Nadat meerdere clubs bij de Uefa om opheldering hadden gevraagd, besloot de voetbalbond om de loting over te doen. Volgens de Uefa was de oorzaak van de misser ‘een technisch probleem met de software van een externe dienstverlener’, waardoor de officials die de loting verrichtten de verkeerde informatie zouden hebben gekregen. Voorafgaand aan de tweede loting bood Uefa-directeur Giorgio Marchetti daar zijn excuses voor aan.

In ieder geval beginnen met een uitwedstrijd

De eerste ontmoetingen in de achtste finales staan op 15, 16, 22 of 23 februari op de agenda. De returns zijn op 8, 9, 15 en 16 maart. Welke clubs op welke dag spelen, maakt de Europese voetbalbond Uefa later bekend. Ajax begint in ieder geval met een uitwedstrijd. Uitdoelpunten tellen vanaf dit seizoen niet meer dubbel: als de stand over twee duels gelijk is, volgt een verlenging en eventueel een strafschoppenreeks.

-

Ajax kwalificeerde zich voor de knock-outfase van de Champions League door al zijn zes groepswedstrijden te winnen. Ajax was de eerste Nederlandse en achtste Europese club die dat voor elkaar bokste. Garantie op een succesvol vervolg geeft die prestatie niet: alleen Bayern München wist het toernooi twee jaar geleden na zes winstpartijen in de groepsfase ook te winnen.

Europa en Conference League

Ook voor de de tussenronde in de Europa League werd maandagmiddag geloot. Het Rangers FC van Giovanni van Bronckhorst treft in februari Borussia Dortmund. Barcelona, dat zich voor het eerst in 21 jaar niet wist te overwinteren in de Champions League, moet het in het op een na hoogste continentale toernooi opnemen tegen Napoli. De winnaars stromen door naar de achtste finales.

Alle wedstrijden in de tussenronde van de Europa League op een rij Sevilla - Dinamo Zagreb

Atalanta - Olympiakos

RB Leipzig - Real Sociedad

FC Barcelona - Napoli

FC Zenit - Real Betis

Borussia Dortmund - Rangers FC

FC Sheriff Tiraspol - Sporting Braga

FC Porto - Lazio

In de tussenronde van de Conference League moet PSV het opnemen tegen Maccabi Tel Aviv, in de Israëlische competitie de huidige nummer vijf. De Eindhovenaren kwamen dit seizoen aanvankelijk uit in de Europa League, maar slaagden er niet in om in dat toernooi te overwinteren. Als nummer 3 uit de groep stroomt PSV wel door naar het ‘derde’ bekertoernooi van de Uefa. De duels vinden plaats op 17 en 24 februari.

Vitesse is nog in afwachting van een uitspraak van de tuchtcommissie van de Uefa, die moet bepalen of Vitesse of Tottenham Hotspur aan de tussenronde mag deelnemen. De Europese voetbalbond heeft al bepaald dat het afgelaste duel tussen de Spurs en Stade Rennes niet meer wordt ingehaald. Vanwege een corona-uitbraak kon Tottenham vorige week niet spelen.

Als de tuchtcommissie bepaalt dat Vitesse doorgaat, treft de club uit Arnhem in de tussenronde het Oostenrijkse Rapid Wien. Feyenoord en AZ hoeven als Conference League-groepswinnaars pas in de achtste finale in te stromen.