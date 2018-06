Fotostrijd tussen Trump en Merkel: welke leider staat centraal tijdens de G7?

De foto van Denzel, die de Duitse regering verspreidde. Foto AFP

Ook in en rond het zaaltje waren de officiële fotografen van de deelnemende naties. De eerste foto van deze sessie verscheen op het twitteraccount van Sarah Sanders (@PressSec), woordvoerder van de president. Trump zit centraal, armen over elkaar, met een wat sarcastische of zo u wilt zelfverzekerde blik, terwijl om hem heen mensen ingespannen op papieren turen.

Tien minuten later verstuurden de Fransen via @Elysee een foto, die van buiten, door een raam, was gemaakt. We zien nog net de kuif van Trump, maar centraal in dit beeld is de Franse president Emmanuel Macron midden in een betoog dat hij met een handgebaar ondersteund. De wereldleiders lijken aan zijn lippen te hangen. Merkel gaat half schuil achter Justin Trudeau van Canada, die we op de rug zien.

De Duitsers lieten het er niet bij zitten. Niet veel later verscheen een foto op het instagramaccount bundeskanzlerin. Bijschrift: ‘spontaan overleg op dag 2’. En hier staat kanselier Angela Merkel centraal, voorovergebogen met beide handen plat op tafel. Haar actieve houding lijkt te contrasteren met Trumps afwachtende pose.

De foto werd genomen door de Duitse topfotograaf Jezco Denzel, die sinds 2010 in dienst is van de Duitse regering en Merkel op haar reizen volgt (en daarnaast met zijn vrije werk ook fotoprijzen wint). Het was deze foto die viral ging en het halve weekend in vele variaties langskwam, waarbij Trump zonder uitzondering in de rol van het verwende kind terechtkwam, de ene keer in een speelgoedautootje, de andere keer in een kinderstoel met een omgekeerd bord spaghetti op zijn hoofd. Er is een variant die iets eerder, of later, vanuit het zelfde perspectief werd genomen. Er wordt gelachen; je zou van een ontspannen moment kunnen spreken. Maar dat is niet de foto die de Duitsers wilden laten zien.