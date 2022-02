Fotojournalist Amnon Gutman komt al jaren in Oekraïne: ‘Ik neem mijn hoed af voor de moed van de burgers hier’

De brandweer in Kiev aan het werk na bombardementen in een woonwijk. Beeld AG

Dag Amnon, allereerst: waarom ben je naar Kiev afgereisd?

‘Ik was voor het eerst in Oekraïne, in Donetsk, in 2014. Het was history in the making, ik moest daarbij zijn. Sindsdien probeer ik elk jaar terug gekomen om een paar weken verslag te doen van de oorlog.

‘Want de oorlog is in die acht jaar nooit opgehouden. Soldaten en burgers gingen nog steeds dood. Maar het boeide niemand. If it bleeds it leads, zeggen ze. Blijkbaar bloedde het niet genoeg.’

Hoe is het nu om in Oekraïne te werken?

‘Ik ben sinds 15 februari in Kiev, eerst in het oosten en sinds woensdag in Kiev. In het deel waar ik zit, dicht bij het centrum is het nog best kalm. Ik hoor niet veel schoten. Samen met een bevriende collega rijden we rond.

‘Maar vandaag zijn we binnen gebleven. Er is een avondklok en er staan veel militairen bij de checkpoints. Dat zijn vrijwillige burgermilitairen, maar ze zijn wel gewapend. En ze hebben heel weinig ervaring met die wapens. Voor je weet wordt je beschoten; er zijn twee Deense journalisten beschoten zaterdag. Er zijn hier veel onervaren journalisten die het land niet goed kennen. Maar je moet nu erg voorzichtig en professioneel zijn.’

Hoe doe je dat?

‘Mensen staan onder enorme spanning. Dat begon al met het opbouwen van de troepen aan de grens en en alle onzekerheid daarna. Daarmee loopt de stress en spanning onder bevolking alsmaar op.

‘En dat merk je op straat. Ik was zaterdag foto’s aan het maken van het de Oekraïense militairen, toen er een man boos naar mij toe kwam en vroeg wat ik aan het doen was. Ik liet mijn licentie zien, legde uit dat ik een journalist was en dat ik vaker in Oekraïne was geweest. Toen de de militairen voorbij waren kwam hij weer naar mij toe en knuffelde hij mij, in tranen.

‘Dus je moet heel langzaam en voorzichtig te werk gaan, dan kan het. Dan zijn de Oekraïners zelfs blij met je. Maar het is zo'n emotionele achtbaan voor de mensen hier.

‘Ik neem mijn hoed af voor de moed van de mensen hier, ook de burgers. Ze pakken gewoon de wapens op om te vechten tegen een van de sterkste legers van de wereld. En ze doen het fantastisch. Toen ik hier aan kwam ontvluchtten mensen hun huis, ik dacht dat het binnen drie dagen voorbij zou zijn. Maar dit eindigt misschien wel op een manier die niemand verwacht had.

‘En dat geeft de burgers ook weer moed. De eenheid en het kameraadschap wordt steeds groter.’