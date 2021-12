Fotograaf Guus Dubbelman in Qatar: ‘Ik heb niet het idee dat men bewust iets voor ons wil verbergen’

Het Lusail Stadion in Qatar, gefotografeerd door Volkskrantfotograaf Guus Dubbelman. Hier begint over een jaar het WK, en eindigt het een kleine maand later ook. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Dag Guus, je bent in Qatar voor een reis langs de voorbereidingen van het WK. Lukt het om de situatie vast te leggen?

‘Zeer moeizaam. Je kunt hier eigenlijk niet fotograferen zonder toestemming. Ik probeerde het stadion waar de WK-finale zal worden gespeeld, de belangrijkste van allemaal, met een taxi te benaderen, maar al ver buiten het stadion werd ik tegengehouden. Het lukte me uiteindelijk een foto van veraf te maken.

‘Wat het helemaal moeilijk maakt is dat we zelf, als krant, laat waren met het aanvragen van officiële toestemming. Inmiddels is het gelukt om die via een ambtenaar te krijgen. Hopelijk verandert dat iets. Maar eigenlijk zou je zoveel mogelijk werk moeten doen zonder. Als fotojournalist kun je hier niet werken zoals ik graag zou willen. Je kunt niet ergens binnenlopen, vragen stellen en beelden schieten.

‘Nou is dat in het geval van het stadion niet zo gek, er wordt volop aan gebouwd. Ook in Nederland kan je niet zomaar een bouwplaats op lopen. Maar het is hier vrijwel overal zo dat je niet zomaar je camera kan pakken. Officieel is het een vrij land, maar alles loopt hier zo gestructureerd dat de mogelijkheden flink worden ingeperkt.’

De ultra moderne skyline Doha City, een stad met weinig groen, maar is een poging gedaan een parkje aan te leggen. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Waarom gaat het werk zo moeizaam?

‘Om te beginnen gebeurt hier niks op straat. Het is een bizar land. Doordat Qatar uit het niets in de woestijn is gezet, speelt het leven zich grotendeels binnen af. Mensen gaan van gebouw naar gebouw, met de auto. In het openbaar zie je vrijwel niks. Binnen heb je dus bijna overal toestemming nodig.

‘Bovendien word je hier als buitenlandse journalist vrijwel direct opgemerkt. We vallen natuurlijk op door ons uiterlijk, maar ook door ons werk. Sowieso lijkt het land een soort gated community. De mensen leven gescheiden van elkaar: arbeiders los van de rest. Overal hangen beveiligingscamera’s, het kan niet anders dan dat we overal zijn opgemerkt.’

Doha City aan het einde van de dag, vrijwel geen mens op straat. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Heb je het idee dat de autoriteiten proberen om misstanden voor de pers te verbergen?

‘We waren net bij een arbeiderskamp waar zo’n 70 duizend mensen verblijven, vooral buitenlanders. Zij werken aan de stadions en de andere gebouwen in Qatar. We weten natuurlijk over de arbeidsomstandigheden van de mensen die hier aan de stadions bouwen. Persoonlijk vind ik het een vergissing dat het WK hier wordt georganiseerd.

‘Ik heb niet het idee dat men bewust iets voor ons wil verbergen. Het is vooral een houding die bij het land lijkt te horen. Ze kennen persvrijheid niet zoals wij die kennen. Ze hebben niet als doel om ons te beperken, maar doen het door hun eigen regels wel.’

Hoe moet dat als er straks, eind 2022, journalisten van over de hele wereld naar het land komen om verslag te doen van het WK?

‘Afgaande op wat ik hier heb gezien denk ik dat ze dat zwaar onderschatten. Er komen duizenden journalisten. Ze kunnen wel proberen om hen allemaal aan de regels te houden, maar vroeg of laat barst de bom. Het is ondoenlijk.

‘Overigens moet ik zeggen dat vrijwel overal ter wereld de persvrijheid wordt ingeperkt. Dit is niet alleen een probleem in Qatar. Als je bij voetbalwedstrijden beelden wil schieten, moet je in een persvak staan, en als ik in de Arena foto’s wil maken mag ik ook niet overal staan. Er zijn altijd wel mannen in hesjes die je op je werk aanspreken.’