Fotograaf Félix Márquez komt voortdurend tijd tekort om al het onrecht dat hij ziet vast te leggen. Toch gaat hij door

Migranten helpen elkaar op een trailer in Jesús Carranza, in de Mexicaanse staat Veracruz. Fotograaf Félix Márquez maakte de foto snel, met weinig aandacht voor compositie of kader, omdat de wagen meteen na dit moment weer begon te rijden. Beeld AP

Soms beneemt een foto je letterlijk de adem. Ik wierp één blik op de mensenmassa op deze foto en kreeg het spontaan Spaans benauwd. Die benauwdheid was niet eens corona-gerelateerd; ook buiten de pandemie om (voor zover dat nog kan) zijn hier genoeg dingen te zien die ademnood veroorzaken. De mensen op de foto, vooral Midden-Amerikaanse migranten, proberen op een trailer te klimmen die hen vanuit Jesús Carranza in de Mexicaanse staat Veracruz naar de grens tussen Mexico en de Verenigde Staten zal brengen. Het is de volgende halte op de gevaarlijke reis die Latijns-Amerikacorrespondent Joost de Vries onlangs zo mooi beschreef.

Hoe passen al die mensen en al die spullen (rugzakken, een kinderwagen volgeladen met tassen, in de verte een fiets) in vredesnaam op die ene trailer? Waar houden ze zich aan vast wanneer dat ding begint te rijden? Wat is er gebeurd met de vrouw op de voorgrond, wit T-shirt, blauwe jeans – althans: wat is er gebeurd met haar bovenlijf, is dat ooit nog teruggevonden? En van wie zijn de in zwarte Crocs gestoken voeten die links van haar uit de menselijke berg steken?

De Mexicaanse fotograaf Félix Márquez, wiens foto’s al vaker in de Volkskrant stonden, verzekert me via de mail dat deze mensen niets is overkomen. Hij maakte de foto snel, zich niet bekommerend om compositie of kader, omdat de wagen meteen na dit moment begon te rijden. Na een paar kilometer hield de Guardia Nacional de karavaan tegen en moest iedereen weer van de trailer af, schrijft hij. Op dit moment reist hij verder met de migranten, die dagelijks slechts enkele kilometers opschieten, om hun reis zo goed mogelijk in beeld te brengen.

Waarom? ‘Omdat ik wil laten zien wat deze mensen elke dag doormaken’, zegt Márquez. ‘En omdat het me doet beseffen hoe bevoorrecht ik ben.’ Zijn wereld is een heel andere dan die van de migranten op de trailer; het is goed om daar af en toe bij stil te staan.

Toch is Mexico, met name Veracruz, ook voor hem als (foto)journalist niet veilig, al zijn privileges ten spijt. In 2017 omschreef de internationale organisatie Reporters Without Borders de staat als ‘de gevaarlijkste plek op het Amerikaanse continent voor journalisten en media’. In 2015 moest Márquez wegens drugs- en corruptiegerelateerd geweld tijdelijk naar Chili uitwijken. Hij verloor de afgelopen jaren zeker zes collega’s, van wie sommige zijn vrienden waren, die werden vermoord terwijl ze hun werk deden.

Ter nagedachtenis aan hen begon hij naast zijn dagelijkse werk als nieuwsfotograaf het langlopende The Vestiges Project: een collectie ongekunstelde foto’s van voorwerpen die aan de gedode journalisten toebehoorden en op ontnuchterende wijze hun verhaal vertellen. Een verkreukelde perspas, een fotocamera, een intiem kiekje van een vader met zijn zoontje, beiden op gewelddadige wijze omgebracht.

Ook bij het zien van deze beelden stokt de adem. Bovendien wordt nog duidelijker wat Márquez precies drijft. Haast, denk ik. Waarschijnlijk kijken tijdens het werk zes paar ogen over zijn schouders mee. Er is constant te weinig tijd voor te veel onrecht en te veel geweld voor hem alleen, maar hij blijft fotograferen, gedreven door de gedachte dat fotografie wel degelijk een verschil kan maken.

‘Ik hoop dat al mijn foto’s, of ze nu werden genomen op straat of met hulp van wat lampen in mijn studio, iets vertellen over deze humanitaire crisis (op de grens tussen Mexico en de Verenigde Staten, red.), die versterkt wordt door het geweld en het marginaliseren van mensen door overheden en samenlevingen waarin fundamentele mensenrechten met voeten worden getreden’, schrijft hij.

Intussen trekt de karavaan verder. Márquez is erbij, met zijn camera als getuige.