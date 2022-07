Fotograaf Cigdem Yuksel vindt het beeld van de migrantenvrouw te eenzijdig: ‘Ik wil laten zien dat dit ménsen zijn’

Ons beeld van migrantenvrouwen, en zeker dat van moslima’s, is veel te eenzijdig, vindt fotograaf Cigdem Yuksel. Ze worden vaak op straat gefotografeerd, onherkenbaar, op afstand. En dat moet anders. ‘Dat gat in ons visuele geheugen moet worden gevuld.’

Aan het eind van het gesprek loopt Cigdem Yuksel (33) naar de hoek van haar eettafel, waar een grote witte monitor staat. Ze wil de foto’s tonen die ze verzamelt in het kader van haar nieuwe project – nee, laten we het haar missie noemen.

Zelf won Yuksel in 2016 de Zilveren Camera, de prijs voor de beste persfoto van Nederland, met haar serie over Syrische vluchtelingenkinderen die werken in Turkse fabrieken. De jury prees de foto’s, die ze destijds maakte voor de Volkskrant, om hun compositie, de krachtige kleuren, de consistente kwaliteit. Ze neemt altijd de tijd, zeggen mensen die met haar hebben gewerkt, ze wil het verhaal horen van degene die ze fotografeert.

Yuksel begon als stagiair bij de Volkskrant, werkte een tijd als freelancer voor de krant, maar maakt tegenwoordig vooral eigen werk. Haar fotoseries worden door heel Nederland tentoongesteld. Ze maakte portretten van lhbti’ers in de Turks-Nederlandse gemeenschap, van alzheimerpatiënten en hun mantelzorgers, van jongeren die als minderjarige alleen naar Nederland vluchtten en samen met de fotograaf een manier zochten om hun nieuwe identiteit te verbeelden. Die serie, A New Beginning, was vorig jaar ook te zien op het New Yorkse fotofestival Photoville.

De beelden die ze nu aan de houten eettafel op het scherm toont, zijn niet van haar hand. Het zijn privéfoto’s, familiekiekjes eigenlijk. In maart plaatste ze een oproepje op Instagram: ‘Ik ben op zoek naar foto’s van de eerste generatie Turkse vrouwen uit jullie familie-albums’, schreef ze. ‘Waar zijn bijvoorbeeld de foto’s van onze oma’s die werkten in de visfabrieken, in de textielindustrie of bij bedrijven als Philips en Verkade? De eerste generatie heeft vaak heel hard gewerkt, meegebouwd aan Nederland, maar daar zien we weinig van terug in onze archieven. Dat gat in ons visuele geheugen moet worden gevuld.’

Al snel reageerden kleinkinderen. ‘Ik ben fan van mijn oma’, schreven die, ‘ze is een powervrouw, je móét haar verhaal horen.’ Dus reist Yuksel op dit moment door Nederland, op zoek naar de verhalen en beelden van de eerste generatie vrouwelijke gastarbeiders.

Ze hoeft eigenlijk alleen maar een afspraak te maken, zegt ze. ‘De kinderen en kleinkinderen regelen alles. De fotoalbums staan klaar en oma is helemaal ready om te vertellen en op de foto te gaan. Ik merk dat er een enorme behoefte is om dit verhaal vast te leggen, om de complexiteit ervan te laten horen. De mensen zijn al op leeftijd natuurlijk, en ontvallen ons ook, straks kunnen ze het niet meer zelf vertellen.’

Yuksel interviewt de vrouwen, portretteert ze en scant ter plekke de foto’s uit de familiealbums in. Het project moet volgend jaar resulteren in een tentoonstelling in het Nederlands Fotomuseum in Rotterdam, de familiefoto’s wil ze onderbrengen in een archief. Ons beeld van migrantenvrouwen, en zeker dat van moslima’s, is veel te eenzijdig, vindt ze. Op foto’s in de media zien we ze vaak van een afstandje, gesluierd en wandelend over de markt met een boodschappenkarretje – waarover later meer. Die anonieme, passieve beelden doen geen recht aan het leven dat deze vrouwen hebben geleden, benadrukt ze, en ook niet aan de diversiteit onderling.

‘Kijk’, zegt Yuksel, en ze klikt op het mapje van een vrouw die ze onlangs portretteerde. Een leven ontvouwt zich: de vrouw als twintiger, poserend voor Amsterdam Centraal in een knalroze A-lijnrokje. Een foto met haar man, verliefd in het park. De geboorte van hun eerste kind. De fotograaf opent een volgend mapje: een andere vrouw, weer een leven dat zich ontvouwt. De vrouw met een witte zonnehoed naast een retro sportauto, aan het werk in een fabriek, op de stang van de fiets van haar man. Yuksel laat ook de portretten zien die ze onlangs van de vrouwen maakte: trots kijken ze in de lens, maar ook zacht.

Wat opvalt is dat deze vrouwen vroeger nog geen hoofddoek droegen en nu wel.

‘Dat is vaak zo. In hun jonge jaren was het geloof meer sluimerend aanwezig, naarmate ze ouder werden, kwam het meer op de voorgrond. Het is geen big deal voor ze.’

Irriteert het u, dat ik daar dan meteen op aansla?

‘Nee, hoor. Het is een terechte observatie. Maar in Nederland zijn we heel politiek naar die hoofddoek gaan kijken. Terwijl het voor deze vrouwen gewoon iets persoonlijks is.’

De Nederlands-Turkse Yuksel zat net op de middelbare school op 11 september 2001, de dag dat Al Qaida de Twin Towers in New York verwoestte. Ze keek met open mond naar de beelden, maar dacht ook: shit, hoe gaan ze op school reageren? Daarna kwam de opkomst van Pim Fortuyn, de moord op Theo van Gogh, de oprichting van de PVV door Geert Wilders. Radicaal rechts werd een constante factor in de Nederlandse politiek. Tijdens Yuksels volwassenwording stonden moslims plotseling in het brandpunt van de belangstelling, werd de wenselijkheid van hun aanwezigheid openlijk bediscussieerd en betwist.

‘Dat kan niet gezond zijn’, zegt ze. ‘Het is heftig om constant te moeten incasseren. Elke keer als mensen van de PVV of Forum voor Democratie hun mond opendoen, is dat een bedreiging voor mij en mijn familie. Dat zouden we niet normaal moeten vinden.

‘Het verklaart wel waarom ik nu zo bezig ben met die eenzijdige beeldvorming. Ik wil deze vrouwen in een ander daglicht zetten, laten zien dat het mensen zijn, individuen, met een leven én een geschiedenis in Nederland. Dat mogen we niet laten overschaduwen door het debat over de islam.’

Zo komen we bij het boek dat voor haar op de eettafel ligt, haar inspiratiebron, het werk dat haar op het spoor zette om de dingen te doen die ze nu doet. Vrouwen te gast heet het, een boek van de Nederlandse fotograaf Bertien van Manen, gepubliceerd in 1979. Yuksel wist tot een paar jaar geleden niet dat het boek bestond en, héél eerlijk, eigenlijk kende ze Van Manen toen ook nog niet.

Cigdem Yuksel Beeld Ernst Coppejans

Het begon voor Yuksel met een vraag: waar begint mijn verhaal in Nederland eigenlijk? ‘Het antwoord ligt bij mijn opa en oma. Hij kwam in de jaren zeventig naar Nederland om bij de Hoogovens te werken, zij volgde een paar jaar later en ging werken in de visfabriek in IJmuiden. Mijn oma is overleden toen ik 14 was en ik baal ervan dat ik zo weinig van haar weet, dat ik zo weinig beelden van haar heb.’

Om meer over het leven van haar oma te weten te komen, ging ze op zoek naar foto’s van andere vrouwelijke gastarbeiders. ‘Ik wist eigenlijk niet zo goed waar ik moest beginnen. Het Noord-Hollands Archief heb ik doorgespit, maar daar vond ik niets. Ik heb navraag gedaan bij de IJmuider Courant, bij fotografen die misschien destijds in de fabrieken zijn geweest, maar ook dat leverde niets op.’

Uiteindelijk kroop ze achter een computer bij Atria, het kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis in Amsterdam, en tikte ‘Turkse vrouwen’ in. En ja, op het scherm verscheen eindelijk het beeld waar ze naar zocht.

Wat zag u?

‘Een foto uit 1978 van stakende Turkse vrouwen bij een kippenfabriek in Almelo. Ze protesteerden tegen de slechte arbeidsomstandigheden. Ze maakten lange dagen en hadden opgezwollen handen, omdat ze het kippenvlees van het bot moesten plukken terwijl het nog gloeiend heet was. Dit was het allereerste protest dat werd georganiseerd door Turkse vrouwen en Van Manen was daar gewoon bij. Ik was zó geraakt door die foto. Wow, dacht ik, eindelijk een ander beeld.’

En wat ziet u als u als fotograaf naar de foto’s kijkt?

‘De foto’s zijn van dichtbij genomen. Van Manen begaf zich echt tussen de vrouwen. Een simpele regel voor fotografen is: kom zo dichtbij mogelijk als je mensen fotografeert, dan pas wordt een foto echt goed. Dat was de eerste les die ik leerde bij de Volkskrant, één die ik nog altijd in mijn achterhoofd heb.

‘Nu ik portretten maak van deze generatie vrouwen, zoek ik ook bewust de nabijheid op. Ik wil ze mooi fotograferen, scherp ook. Ik wil de ogen zien, de lippen, de rimpels. Eerst vertellen ze over hun leven, daar neem ik de tijd voor. Vervolgens zet ik mijn studiootje op, leg uit wat ik aan het doen ben. Dat studiootje vinden ze fantastisch, want in hun fotoalbums zie ik ook vaak dit soort foto’s terug. Er is altijd wel een moment in hun leven geweest dat ze de studio in zijn gegaan, bij hun huwelijk bijvoorbeeld, dat herinneren ze zich dan. Als we uiteindelijk toe zijn aan het maken van de foto vinden ze het oké dat ik dichtbij kom.’

Bertien van Manen had in de jaren zeventig toegang tot deze vrouwen. Is dat bijzonder?

‘Ik denk van wel, verder zijn er nauwelijks foto’s van vrouwelijke gastarbeiders. In een interview met Trouw vertelde Van Manen ooit dat ze op het idee kwam door het boek The Seventh Man, over arbeidsmigranten in Europa. In de verantwoording vertelden de schrijver en fotograaf dat ze niet aan de vrouwen waren toegekomen, omdat het voor hen vrijwel onmogelijk was toegang te krijgen tot die wereld. Dat ga ik dan doen, heeft Van Manen gedacht.

‘Na het zien van de foto’s bij Atria ben ik op zoek gegaan naar Vrouwen te gast. Het was alleen nog tweedehands te krijgen. Voor mij is het boek een troost. Ik had zo graag mijn oma nog willen fotograferen, die vrouw in al haar facetten. En in dit boek zie je deze gastarbeiders protesteren, lachen in de camera, een beetje ondeugend kijken, zo van: hier sta ik. Dat is toch fantastisch?’

Bij gastarbeiders denken we aan mannen. De werkende vrouwen zijn niet onderdeel van ons collectieve geheugen.

‘Precies. Mijn oma heeft tien jaar in de visfabriek gewerkt, met veel andere Turkse vrouwen uit de omgeving. Om vijf uur in de ochtend verzamelden ze beneden bij de flat – ze woonden bijna allemaal op dezelfde plek – en liepen dan door de duinen naar de fabrieken. In grote hallen stonden ze lange dagen vis te fileren. Ook in niet al te beste omstandigheden: het moest daar heel koud blijven, anders zou de vis bederven.’

Van welke verhalen kijkt u nu het meest op?

‘Elke keer als ik een interview afneem met deze generatie denk ik: jeetje, dit had ik nooit gekund, ik had allang met een burn-out of depressie in de goot gelegen. De kracht en de overlevingsdrang verbazen me elke keer.

‘Stel je de cultuurshock voor als je nog nooit in een vliegtuig hebt gezeten, je landt op Schiphol, je weet niet waar je naartoe moet, je spreekt de taal niet. Je man komt je ophalen en je wordt naar een kamertje gebracht, want daarin woonden ze. Soms was er niet eens een badkamer.

Cigdem Yuksel Beeld Ernst Coppejans

‘Een vrouw uit Amsterdam vertelde me dat ze als schoonmaakster drie banen had: ’s ochtends, ’s middags en ’s avonds. Ze zette de broodjes en het avondeten alvast op tafel, vertrok om 7 uur ’s ochtends en was pas om 11 uur ’s avonds thuis. Dan gaf ze haar slapende kinderen een kus en in de ochtend was ze alweer weg. Haar kinderen zag ze alleen in het weekend. Ze had tranen in haar ogen toen ze het vertelde, nog steeds had ze er moeite mee. Jezus, denk ik dan, deze vrouwen worden gezien als geïsoleerd en slecht geïntegreerd. Dat doet zó geen recht aan wie ze zijn.’

Zelf weet Yuksel ook hoe het is om gereduceerd te worden tot haar moslimachtergrond. Ze is geboren en getogen in IJmuiden, draagt geen hoofddoek en doorgaans wel knalrode lippenstift. Toch kreeg zij in haar leven ook zo vaak te horen dat ze ‘zo goed Nederlands spreekt’, lage verwachtingen verpakt als compliment. Haar moeder en zus zijn wel gesluierd, daardoor weet Yuksel van dichtbij dat de reacties op straat ronduit vijandig kunnen zijn. Een leeftijdsgenoot die ze interviewde, ook met hijab, werkt achter de kassa. ‘Jij mag blijven’, zei een klant ooit tegen haar.

Mensen kijken op een bepaalde manier naar ons, realiseerde ze zich. Ze hebben een bepaald beeld. Waar komt dat vandaan, vroeg ze zich steeds vaker af.

‘Als fotograaf heb je macht’, zegt ze. ‘Je hebt macht over hoe je iemand fotografeert, over de keuzes die je daarbij maakt. Daar ben ik me altijd bewust van. Als ik de krant lees, let ik natuurlijk erg op beeld. Sterker nog, ik blader de krant eerst helemaal door om naar de foto’s te kijken, sla ’m dicht, en begin dan opnieuw om de artikelen te lezen.’

Maar de vrouwen met een moslimachtergrond die ze in de media ziet, zijn vreemden voor haar. Ze herkent zichzelf er niet in, haar moeder niet, haar zus, haar vriendinnen. ‘Tijdens de lockdown zagen we allemaal foto’s van ouderen in verpleeghuizen die vanachter een raam met hun kleinkind aan het praten waren. Nergens zag ik een oudere, gesluierde vrouw die zo met haar kleinkind communiceerde, terwijl die er natuurlijk ook waren. Die wereld is onzichtbaar.’

Cigdem Yuksel Beeld Ernst Coppejans

Om dat ongemak te staven deed ze onderzoek naar de beeldbank van het ANP, het persbureau waarvan vrijwel alle Nederlandse media gebruikmaken. Ze analyseerde bijna 4.500 foto’s die zijn getagd met ‘moslima’. In het najaar van 2020 publiceerde ze de resultaten in het rapport ‘Moslima’, onlangs werd op NPO Radio 1 in het programma OVT de tweedelige podcast uitgezonden over het onderzoek en de reacties erop. ‘Kun je als eenling iets veranderen aan een diepgeworteld systeem?’, is de vraag die Yuksel en podcastmaker Maartje Duin daarin centraal stellen.

De conclusies van haar onderzoek? Moslima’s worden vaak op straat gefotografeerd, onherkenbaar, op afstand. Safarifoto’s is ze het genre gaan noemen, beelden die met een lange lens worden gemaakt. Vrouwen met een nikab zijn oververtegenwoordigd in de beeldbank. Hoeveel moslima’s het kledingstuk dragen in Nederland is niet bekend, deskundigen schatten tussen de vijftig en vierhonderd vrouwen. Toch was op 13 procent van de foto’s een vrouw in een nikab te zien.

Wat heeft u het meest verbaasd?

‘Schokkend vond ik de omschrijvingen die aan de foto’s worden toegevoegd. Het commerciële systeem dat stereotypering in de hand werkt. Ik heb voor mijn onderzoek ook fotografen geïnterviewd en die vertelden dat je, wil je kunnen rondkomen van foto’s, ze zo vindbaar mogelijk moet maken. En dat doe je door allerlei woorden toe te voegen waar beeldredacteuren mogelijk op zoeken.

‘Fotografen voegen hun eigen associaties toe en vaak komen die rechtstreeks uit het politieke debat over moslims en de islam. Termen als ‘inburgering’ en ‘integratie’ bijvoorbeeld, maar in extreme gevallen ook ‘terrorisme’ of ‘sharia’. Die laatste stond zelfs bij een foto waarop burgemeester Aboutaleb en een paar gesluierde vrouwen gewoon een iftar-maaltijd eten.’

Daarvan is de schadelijkheid onmiskenbaar. Kunt u uitleggen wat er mis is met het toevoegen van termen als ‘inburgering’ en ‘integratie’?

‘Het is de bedoeling dat je feitelijk beschrijft wat er op de foto te zien is. Zodat de beeldredacteur weet: dit is de context. Heb je een foto gemaakt van een gesluierde vrouw die door een straat in Amsterdam-Oost loopt, dan kun je opschrijven dat het een gesluierde vrouw is, dat is immers wat we zien, door welke straat ze loopt en op welke dag. Meer kun je er eigenlijk niet over zeggen, toch? De foto gaat niet over inburgering, want ze is niet gefotografeerd in een inburgeringsklas. In de journalistiek hebben we de mond vol van feitelijkheid. Dan kan dit toch niet?

‘Stereotypen sijpelen zo door in de beschrijvingen. De gesluierde vrouw is geen individu, maar een symbool van integratie, het islamdebat – you name it.’

Fotografen zeggen: moslima’s willen vaak niet op de foto, vandaar die onherkenbare foto’s op afstand.

‘Wij fotografen moeten accepteren dat sommige mensen niet op de foto willen en anderen wel. Iedereen wil weten: waarvoor is het, bij welk artikel komt dit beeld? Als het problematische onderwerpen zijn, sta je daar natuurlijk niet graag naast met je foto. Er zijn genoeg moslima’s die wél willen worden gefotografeerd, kijk maar naar de vrouwen die ik nu portretteer voor mijn project. Het kost alleen iets meer moeite.’

In de tweede aflevering van de podcast gaat u langs bij het ANP. De hoofdredacteur reageert nogal stekelig, op z’n zachtst gezegd.

‘Ik had een probleem gesignaleerd, de eenzijdigheid van de fotografie dus, en ging ernaartoe met de gedachte: misschien kunnen we iets voor elkaar betekenen, de handen ineenslaan? Meteen was al duidelijk dat we niet verder zouden komen. Hij probeerde mijn onderzoek te diskwalificeren en vond dat het ANP al heel goed bezig was. Dat zijn twee dichte deuren, dan kun je niets meer.’

Hij verwijt u emotie en activisme, twee kwalificaties die minderheden al snel te horen krijgen als ze iets proberen aan te kaarten.

‘Er is veel te zeggen over dat gesprek. Ik heb het onderzoek juist zo feitelijk mogelijk aangepakt. Ik wist dat ik cijfers nodig had, anders word je zo afgeserveerd. Het gesprek is exemplarisch voor wat er gebeurt in de journalistiek als je zoiets probeert aan te kaarten, de reflex is: we doen het al heel goed. Maar ik zeg niet dat het ANP slecht bezig is, wat voor mij telt is: hoe kan het beter?’

Zijn voornaamste argument was dat er maar weinig wordt gezocht op ‘moslima’.

‘Het gaat erom hoe moslima’s in beeld worden gebracht en welke omschrijvingen bij de foto’s worden gezet. Of er meer of minder op een woord wordt gezocht maakt dat probleem niet minder groot. De beeldbank is natuurlijk niet verantwoordelijk voor de gehele beeldvorming. Daarom ben ik nu bezig met een vervolgonderzoek waarin ik kranten onder de loep neem. Bij welke onderwerpen worden foto’s van gesluierde vrouwen gebruikt? Met twee stagiairs heb ik zeventien dagen in de Koninklijke Bibliotheek gezeten. Krantenarchieven zijn helaas niet digitaal, een deel is fysiek opgeslagen en een deel op microfilm. We hebben dus grotendeels handmatig door al die duizenden kranten gebladerd om te kijken welke beelden de afgelopen twintig jaar zijn verschenen in De Telegraaf, NRC en de Volkskrant.

‘In oktober publiceer ik de resultaten, maar wat ik nu al kan zeggen: we zijn veel leed tegengekomen. Vrouwen in oorlog, in het puin, op de vlucht, in de rouw. Gesluierde vrouwen in andere landen dus, vooral Iran en Afghanistan. Het is heel goed dat media daar aandacht aan besteden, maar ik vermoed wel dat moslima’s in Nederland last hebben van dat frame. Dat van hen ook sneller wordt gedacht dat ze onvrij zijn, onderdrukt worden.’

Cigdem Yuksel Beeld Ernst Coppejans

Want er staan weinig alledaagse beelden van Nederlandse moslima’s tegenover.

‘Ja, het gaat ook om wat we niet zien: gesluierde vrouwen die sporten, een bepaald beroep uitoefenen, een moeder die haar kind helpt met huiswerk. Gewoon, het dagelijks leven, beelden waarin iedereen zich kan herkennen.’

In de podcast spreekt u ook met de oud-chef van de fotoredactie van de Volkskrant, degene die u destijds aannam als stagiair. Hij erkent het probleem, maar ziet niet echt wat eraan gedaan kan worden.

‘Vrijwel iedereen erkent het probleem. Maar het mag niet meer tijd kosten, niet meer geld. Het moet allemaal passen binnen het huidige systeem. Toen ik er nog werkte, was bijna de hele fotoredactie wit en dat betekent vaak dat het netwerk van fotografen ook wit is. Het zou goed zijn om mensen aan te trekken van verschillende achtergronden, leeftijden, sociaal-economische klassen.

‘Een klein groepje mensen bepaalt welke beelden wij te zien krijgen in de media. Zij openen ons venster op de wereld. Daarom is het zo belangrijk dat deze groep een afspiegeling is van de samenleving. Ik denk dat het anders kan, en moet.’