Foto ziek jongetje op ziekenhuisvloer schokt de Britten (maar niet hun premier)

Johson verspreidt zijn ‘Get Brexit Done-boodschap’ aan de Britse kust. Beeld Getty Images

De 4-jarige Jack Williment-Barr werd dit weekeinde met de ambulance naar het grootste ziekenhuis van Leeds gebracht. Gevreesd werd dat hij een longinfectie had. Hij kreeg een zuurstofmasker om, maar er bleken door de ergste drukte sinds april 2016 al geen lege bedden voor handen te zijn. Zijn 34-jarige moeder kon niets anders doen dan haar kleine Jack, gewikkeld in jassen, op de vloer te laten rusten.

Na vele oncomfortabele uren werd de kleuter op een vrijgekomen trolley gelegd en naar een zaal gereden. Nog eens vijf uur later kwam er een echt bed vrij, zo vertelde zijn moeder aan de Yorkshire Evening Post. Jack bleek uiteindelijk een amandelontsteking te hebben, plus een verkoudheid. Zijn moeder omschreef de situatie in het ziekenhuis als ‘een crisis’. In de wintermaanden zijn taferelen als deze niet ongebruikelijk.

Jack Williment-Barr ligt op de vloer van het ziekenhuis. Zijn moeder fotografeerde het jongetje en deelde de foto met the Yorkshire Evening Post Beeld Sarah Williment

Ook voor de Conservatieve Partij is het een crisis. Een verkiezing in december bracht altijd het risico met zich mee dat zulke gezondheidszorgverhalen de landelijke pers zouden halen. Voor Labour is het een geschenk omdat de partij al jaren roept dat de gezondheidszorg onder de Conservatieven is verslechterd. Er zijn afgelopen jaren miljarden in het gratis zorgstelsel gestoken, maar de investeringen zijn bij lange na niet genoeg gebleken.

Tournee

Televisiejournalist Joe Pike toonde de foto op zijn mobiele telefoon aan Johnson, die een tournee hield langs de kust van Noord-Engeland om aldaar zijn Get Brexit Done-evangelie te verkondigen. De premier, die niet bekendstaat om zijn empathische vermogen, toonde nauwelijks aandacht voor de foto. Hij sprak slechts over investeringen in de zorg en de noodzaak om de Brexit af te ronden, en stak de telefoon per ongeluk in zijn jaszak.

A four-year-old boy from Leeds was forced to sleep on the hospital floor because the Tories have cut our NHS to the bone.



Boris Johnson takes the reporter's phone so he can avoid seeing the consequences of his actions. Heartless. pic.twitter.com/a055RJ0Odc — Richard Burgon (@RichardBurgon) 9 december 2019

Het interview kan een nieuwe dynamiek aan de politieke strijd geven. Johnson voert op de automatische piloot campagne en lijkt dezelfde fout te begaan als zijn voorganger Theresa May, twee jaar geleden. De Maybot is de Bobot geworden. Zijn campagne is een lange, inspiratieloze fotosessie. Het voornaamste doel is om onverwachte interventies te voorkomen. Dat lukt niet altijd, zoals Pike met zijn foto bewees.

In het weekeinde had Johnson ook al commotie veroorzaakt met zijn mededeling tegenover de camera’s van Sky, dat EU-burgers in het Verenigd Koninkrijk niet moeten doen alsof ze de baas op het eiland zijn. Deze opmerking is verkeerd gevallen en kwam als een verrassing omdat Johnson zich altijd heeft geprofileerd als een globalist met een ruimhartige houding jegens immigratie.

Lafheid

Ondanks alles staat Johnson nog steeds ruim voor in de peilingen. Dat komt doordat zijn rivaal Jeremy Corbyn zijn eigen problemen heeft. Zo lekte eind vorige week een dossier van de Jewish Labour Movement over antisemitisme binnen Labour uit. Het bleek een litanie te zijn van choquerende antisemitische incidenten en grievende opmerkingen aan het adres van Joodse partijleden.

Johnson is ook lafheid verweten door een interview met de gevreesde meesterinterviewer Andrew Neil uit de weg gegaan. Volgens kamp-Johnson zijn kiezers moe van debatten en interviews, maar de video waarop Neil de premier uitdaagde is meer dan 6 miljoen keer bekeken. De Schot besloot zijn oproep met de mededeling dat Johnson als premier te maken krijgt met Trump, Poetin en Xi, wat zwaarder zou zijn dan een half uur durend BBC-interview.