Forum voor Democratie schuift oud-generaal naar voren als voorzitter van Eerste Kamer

Toine Beukering

In een persbericht meldt de partij dat het ‘gebruikelijk’ is dat de grootste fractie in de senaat ook de voorzitter levert. Weliswaar heeft Forum voor Democratie (FvD) net als de VVD twaalf zetels, maar procentueel is de beweging van Thierry Baudet net iets groter. ‘In principe zal de belangrijke functie toekomen aan Forum’, concludeert de partij dan ook.

Het staat allerminst vast dat de rest van de Eerste Kamer daar ook zo over denkt. Al sinds 2003 is er een vrije verkiezing voor het voorzitterschap. Iedereen kan zich daarbij kandidaat stellen, ook leden van kleinere partijen. In het verleden is de voorzitter niet altijd door de grootste fractie geleverd. Zo bekleedde VVD’er Frits Korthals Altes al die post toen zijn partij nog niet de meeste zetels had.

‘Partijkartel’

De verkiezing van de Eerste Kamer-voorzitter vindt plaats op 25 juni. Dat Forum de post nu al opeist, brengt de overige fracties in een lastig parket. Als een andere kandidaat uiteindelijk wint, zal FvD dat mogelijk zien als een nieuwe bewijs dat ‘het partijkartel’ nieuwkomers buiten de deur wil houden.

Beukering zal zijn kandidatuur op korte termijn nader toelichten. De voormalige brigadegeneraal werkte bijna veertig jaar bij de landmacht. Hij is momenteel al Provinciaal Statenlid voor Forum in Zuid-Holland. Op 18 juni publiceert de Eerste Kamer het profiel waaraan de nieuwe voorzitter moet voldoen.

Forum maakte dinsdag ook bekend dat Paul Cliteur de FvD-fractie in de Eerste Kamer gaat leiden. Eerder liet de oude leermeester van partijleider Baudet nog doorschemeren niet in te zijn voor die functie, omdat de baan moeilijk te combineren zou zijn met zijn fulltime hoogleraarschap recht en filosofie aan de universiteit Leiden. Hij is daarnaast ook nog eens betrokken bij het wetenschappelijk instituut van FvD.

Cliteur is desondanks unaniem gekozen door de rest van de fractie. Dat betekent dat ook de op een zijspoor gerangeerde Eerste Kamer-lijsttrekker Henk Otten heeft ingestemd. Cliteur zei vorige week al dat Otten wat hem betreft gewoon binnen de fractie blijft, ondanks mogelijke spanningen met andere senatoren.