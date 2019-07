Forum voor Democratie lijkt geldmachine voor partijtop

Wat het moddergevecht tussen Thierry Baudet en Henk Otten vooral aan het licht brengt, is dat Forum voor Democratie sinds zijn oprichting niet alleen politieke vernieuwing wil brengen, maar ook lijkt te fungeren als bron van inkomsten voor de partijleiding.

Otten, Baudet, De Vries, Hiddema, Baljeu, Rooken, Cliteur – allemaal hebben ze de afgelopen jaren betalingen uit de partijkas gekregen. Soms vanwege verrichte werkzaamheden, maar niet altijd.

De top van de partij leek gevormd te worden door mannen die hun schaapjes op het droge hebben. Otten een geslaagde zakenbankier, die volgens Hiddema in zijn boek Mr. Hiddema in de politiek ‘in financieel opzicht zo veel potten (kan) breken dat hij zich eigenlijk moet afvragen wat hij doet op dat gammele podium in Zeeland of Twente’. Jeroen de Vries die – weer volgens Hiddema - ‘een florerend makelaarsbedrijf’ had, Hiddema zelf met een gerenommeerd advocatenkantoor, Rob Rooken met succesvolle internetbedrijven, Robert Baljeu als consultant, Paul Cliteur als hoogleraar. Allemaal mannen in bonis die, alweer volgens Hiddema, het louter doen om ‘de mensheid en zijn kinderen te redden van slecht bestuur.’

Nu de beschuldigingen over en weer vliegen, worden de grenzen aan het idealisme zichtbaar. Door de razendsnelle groei – de teller staat nu op ruim 37.000 leden, die ieder een lidmaatschap van tussen de 25 en 100 euro betalen – groeide FvD in twee jaar tijd uit tot een organisatie waarbinnen miljoenen omgaan. Ook de donaties stromen binnen, over 2018 was dat 320.000 euro. Eindbestemming van een deel van dat geld: het partijkader.

Een handelwijze die zowel in de omgeving van Baudet als bij de getrouwen van Otten gebruikelijk is. Zo incasseerde Turning Point, het bedrijf van Baljeu, die Statenlid in Noord-Holland is maar vanwege zijn trouw aan Otten de Eerste Kamer misliep, in twee jaar tijd 140 duizend euro voor verrichte werkzaamheden; een declaratie van Baljeu speelt een hoofdrol in de ruzie tussen partijbestuur en Otten. Rooken, die met Baudet het tweekoppige bestuur van de partij vormt, incasseert met zijn bedrijf ENEM jaarlijks ongeveer 26 duizend euro voor webhosting. Rooken kreeg bovendien, net als Otten, 5.000 euro voor zijn werk voor het Renaissance Instituut, het wetenschappelijk bureau van de partij, voor Cliteur was er een vergoeding van 7.500 euro. Datzelfde Renaissance Instituut betaalde 48.400 euro over 2017 voor ‘uitbesteed werk’ aan een partijlid dat nu senator is.

Otten zelf wordt door FvD beschuldigd van schimmige betalingen. Zo werd volgens het bestuur van FvD 9.800 euro uitbetaald aan ‘zijn minnares’, volgens Otten zelf omdat de aan Ottens eigen bv gerichte rekening vermoedelijk op een verkeerde stapel terecht kwam. Dat geld is terugbetaald. Eerder werd Otten beschuldigd zichzelf onrechtmatig 25 duizend euro voor overuren te hebben uitbetaald. Ook hij betaalde dat geld terug.

Petjes, T-shirts, mokken

FvD ging de afgelopen jaren vaak het land in. Na afloop van de optreden van Baudet en Hiddema ontstond er dan een run op hun boeken, en op de petjes, T-shirts, mokken en lavendelzakjes die de partij te koop aanbood. Een – klein – deel daarvan werd contant afgerekend. De partij beschuldigt Otten ervan een deel van die opbrengst in zijn zak te hebben gestoken. Een beschuldiging die Otten weerspreekt.

Forum voor Democratie presenteert zich graag als een partij waarvoor geld geen rol speelt. De partijtop verplaatst zich in de partij-Jaguar, de scholingsactiviteiten van het Renaissance Instituut worden gehouden in kastelen en landhuizen. Dat kostte in 2017 bijna 70 duizend euro, volgens Otten slecht besteed geld.

Dat ook de Kamerleden zichzelf niet vergaten, was al langer duidelijk. Zo bekostigde FvD het zorghotel waar Hiddema deze winter herstelde van een heupoperatie. Ook bleek Hiddema sinds zijn aantreden als Kamerlid ten onrechte een kilometervergoeding te hebben ontvangen. Hij schonk het teveel betaalde bedrag aan de Poezenboot, waar zwerfkatten worden opgevangen.

Ook Baudet wordt door Otten op de korrel genomen. Volgens Otten betaalde hij vorig jaar een rekening van meer dan drieduizend euro voor een hotel in Thailand met de creditcard van de partij, geld dat hij terugbetaalde nadat de fout aan het licht kwam. Ook zou hij vorig jaar bij Otten op de stoep hebben gestaan met de vraag om 2.000 euro contant geld.

‘We hebben de partij opgebouwd met een kernteam van zeven of acht mensen’, zegt Otten, die van augustus 2016 tot april 2019 penningmeester was. ‘Die werkten vaak wel honderd uur per week. Dan mag je van mij een bonus krijgen, en uitbetaalde overuren. Die vervlechting van werkzaamheden hoort er dan bij. Ik ben het er niet mee eens dat je politiek werk per se gratis moet doen.’

Theo Hiddema, Kamerlid voor FvD, laat na publicatie weten dat hij de kosten van zorghotel De Kim in Noordwijk - 5170 euro - wel degelijk zelf heeft betaald. Wel heeft FvD een bedrag voorgeschoten om een plek voor hem te reserveren. Berichtgeving hierover in de Volkskrant in april werd niet door FvD gecorrigeerd.