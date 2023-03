Forum voor Democratie kopieert Trump en zaait twijfel over het stemproces: ‘Dit is spelen met vuur’

Forum voor Democratie eerder deze maand bijeen op een campagnebijeenkomst in het Evoluon in Eindhoven. Beeld Rob Engelaar / ANP

In zijn permanente campagne tegen de overheid bereikte Forum voor Democratie deze week een nieuwe dimensie: vooruitlopend op de verkiezingsuitslag van aanstaande woensdag – de peilingen wijzen op fors verlies – voert de partij van Thierry Baudet campagne met de vraag of of er niet wordt gefraudeerd bij het tellen van de stemmen. ‘De zittende macht is zo kwaadaardig dat ze dit nucleaire middel in een ultiem geval uit de kast zal halen.’

Dat zei Tweede Kamerlid Gideon van Meijeren woensdag op een campagnebijeenkomst in het Friese Drachten. Van Meijeren denkt dat machthebbers bereid zijn ver te gaan om rivalen buiten de deur te houden. Hij is bang voor fraude bij het stemmen per post, iets wat toegestaan was voor 70-plussers bij de vorige Tweede Kamerverkiezingen in 2021 vanwege de coronapandemie, maar wat nu alleen geldt voor Nederlanders die in het buitenland wonen. ‘We weten niet wat er gebeurt als die stemmen binnenkomen. Wij zijn er om de regering te controleren en dat kan hier niet.’ Ook twijfelt van Meijeren aan de veiligheid van het computersysteem waar na het tellen van de stemmen de uitslagen per stembureau in worden gezet. Deze software zou kwetsbaar zijn en niet waterdicht. Onderzoek door ethische hackers van Hackdefense uit 2020 wees echter uit dat de software geen grote kwetsbaarheden of risico’s bevat.

Spelen met vuur

‘Dit is spelen met vuur’, zegt politicoloog Léonie de Jonge van de Rijksuniversiteit Groningen. De uitspraken van Van Meijeren passen wat haar betreft in een trend. Zo hintte Van Meijeren er eerder op om om het parlement te bezetten en gelooft hij niet in een ‘functionerende democratie’. De Jonge: ‘Met twijfel zaaien over de betrouwbaarheid van de verkiezingen knaag je opnieuw aan de wortels van de democratische rechtsstaat.’

De Jonge, die onderzoek doet naar extreem-rechtse partijen, wijst op de overeenkomsten met de Verenigde Staten. ‘Dit komt rechtstreeks uit het draaiboek van Donald Trump.’ Dat niet hij maar Joe Biden in 2020 de verkiezingen won, schrijft Trump toe aan grootschalige verkiezingsfraude. Meer dan de helft van de Republikeinse kiezers gelooft die theorie.

‘Stem op ons!’

Het valt De Jonge op dat twijfels aan de betrouwbaarheid van de verkiezingen pas komen zodra een partij het slecht doet. Forum kwam in 2019 met twaalf zetels in de Eerste Kamer. Volgens recente peilingen houdt de partij er daarvan slechts enkele over. ‘Ook Trump begon pas over verkiezingsfraude toen hij op verlies stond.’

Dat de boodschap ook voor FvD zelf niet zonder risico is, heeft partijleider Baudet in de gaten. De eigen aanhang moet immers niet ontmoedigd worden om te gaan stemmen. ‘Sluit je verhaal hoopvol af, zodat iedereen desalniettemin op ons gaat stemmen!’, maande hij Van Meijeren woensdag. Die gaf gehoor aan de oproep: ‘Eén ding is zeker. Hoe meer stemmen op FvD, hoe moeilijker het wordt om te frauderen.’