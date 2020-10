Forum voor Democratie in subsidieproblemen: bewijs ledental ontbreekt – waar zijn de bonnetjes?

Opmerkelijke giften

Een eventuele terugbetaling van (een deel van) de subsidie zal Forum mede kunnen opbrengen dankzij M. Ruijs. De in Hongkong gevestigde ondernemer doneerde vorig jaar 355 duizend euro aan de partij, blijkt uit het overzicht van de giften aan politieke partijen dat Binnenlandse Zaken donderdag publiceerde. De Nederlandse softwareondernemer Nick Galea was vanaf Cyprus ook zeer vrijgevig: hij stopte 50 duizend euro in de kas van Forum.

Net zo’n fraai bedrag kreeg de PVV, maar de partij van Geert Wilders mocht dat cadeautje niet houden. De lieve 53 duizend euro ontving de PVV namelijk van een anonieme weldoener. Dat mag niet: boven de 1.000 euro moeten naam en woonplaats van de gever bekend zijn. En dus moest Wilders het geld overmaken aan Binnenlandse Zaken.

Een andere opvallende gift is die à 7.000 euro van Booking.com aan Dwars, de dochtervereniging van GroenLinks. Voor dat bedrag zou Dwars een accomodatie via de reissite hebben geboekt in het buitenland. Booking zou het vervolgens ‘ten onrechte en per abuis’ hebben teruggestort. Omdat GroenLinks geen donaties van commerciële bedrijven accepteert, moest Dwars alsnog voor het vakantieverblijf betalen.

Verreweg de rijkste partij blijft de SP. Dankzij de riante afdrachtregeling (volksvertegenwoordigers van de SP storten verplicht een percentage van hun inkomen in de partijkas) kreeg de partij in 2019 ruim 7 miljoen euro aan giften binnen. Het is nog een reden voor de partij om in maart niet te veel zetels te willen verliezen: van ieder Tweede Kamerlid krijgt de partij minstens 80 duizend euro per jaar.