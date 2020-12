Forum-rebellen Eerdmans en Nanninga starten eigen partij: JA21

Still uit de video waarin Joost Eerdmans en Annabel Nanninga op sociale media aankondigden een eigen partij te overwegen. Beeld Twitter Annabel Nanninga

Het tweetal splitste zich in november af van FvD, nadat Thierry Baudet weigerde op te stappen toen er bewijzen opdoken van antisemitische uitingen door hemzelf en leden van de JFvD, de jongerenbeweging van Forum. Sinds begin december beraamden Eerdmans en Nanninga zich op nieuwe stappen, maar het was tot op heden nog onduidelijk of ze in zo’n korte tijd een partij uit de grond konden stampen.

‘Er liggen veel zetels op rechts’, zegt Eerdmans tegen EenVandaag. ‘Er is behoefte aan een fatsoenlijk rechtse partij.’ Hij doelt op kiezers die de VVD niet rechts genoeg vinden en de PVV en FvD te extreem. ‘Mensen willen een partij zonder gekkigheid, met een redelijke basis. Een partij die kans maakt om in een nieuw kabinet te komen.’

JA zijn de initialen van Joost en Annabel, maar JA21 staat officieel voor Juiste Antwoord 2021. Er zijn nog geen andere kandidaten bekendgemaakt. De verwachting is wel dat een deel van de opgestapte FvD’ers in de senaat en Provinciale Staten zich bij de nieuwe partij zal voegen.

De standpunten op de website van JA21 doen grofweg denken aan het FvD-programma: de partij streeft naar een forse inperking van de immigratie, naar de invoering van bindende referenda, naar het ‘depolitiseren’ van de NPO en naar het verwerpen van het Klimaatakkoord.