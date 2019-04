Forum nog steeds in de race voor Brabants provinciebestuur

Informateur Helmi Huijbregts in de Eerste Kamer. Beeld ANP

In Noord-Brabant is Forum voor Democratie nog steeds in de race om toe te treden tot het provinciebestuur, zo maakte informateur Helmi Huijbregts donderdagmiddag bekend. De VVD-senator heeft de afgelopen weken met alle partijen gesprekken gevoerd. Die hebben daarin de informateur de ‘voor hen belangrijke thema’s voor een nieuw bestuursakkoord’ meegegeven. Op basis daarvan heeft Huijbregts besloten om zeven partijen uit te nodigen voor een volgende ronde: VVD (10 zetels), Forum (9 zetels), CDA (8 zetels), GroenLinks (5 zetels), PvdA (3 zetels), CU/SGP (1 zetel) en Lokaal Brabant (1 zetel).

Met deze partijen wil Huijbregts ‘meer scherpte en inzicht’ krijgen in een aantal inhoudelijke thema’s. Ze gaat de partijen ‘in wisselende samenstellingen’ uitnodigen om daarover te praten. Dat de informateur ook twee ‘eenpitters’ heeft uitgenodigd, heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat deze partijen mogelijk nodig zijn om een meerderheidscoalitie te verkrijgen. Zo zou een rechtse coalitie van VVD, Forum en CDA net een zetel tekort komen. Een rechts-linkse coalitie van VVD, CDA, GroenLinks en PvdA komt twee zetels tekort voor een meerderheid.

‘We zijn bezig’, was het enige dat Forum-statenlid Hans Smolders donderdag in een reactie kwijt wilde. De Tilburgse politicus praat meestal honderduit, maar houdt nu diplomatiek de mond. ‘We gaan het proces niet verstoren.’

Compromissen sluiten

Forum heeft eerder laten weten graag mee te gaan besturen in Brabant. De partij is ook bereid daarvoor water bij de wijn te doen en niet stug vast te houden aan eigen programmapunten. ‘Als je wilt samenwerken, moet je compromissen sluiten’, zei fractieleider Eric de Bie vorige week tijdens de installatie van de statenleden in het provinciehuis.

De huidige coalitiepartners D66 en SP (beide 5 zetels) staan voorlopig aan de zijlijn in het Brabantse provinciehuis. Informateur Huijbregts stelt echter nadrukkelijk dat ze met deze volgende stap in het informatieproces nog niet vooruitloopt op een definitief advies. ‘Ik wil als informateur een gedegen advies voorleggen en dat vraagt in het huidige versplinterde politieke landschap om een zorgvuldig proces’, aldus de voormalige VVD-gedeputeerde en burgemeester.