Forum-kiezer: ‘Mensen vinden het wel lekker dat er ruzie is binnen Forum’

Henny Eliveld

‘Thierry loopt met zijn neus in de lucht’

Naam: Henny Eliveld Leeftijd: 67 Woonplaats: Lelystad Beroep: Gepensioneerd

‘Het gekrakeel tussen Baudet en Otten is niet fraai. Ik denk dat Thierry toch een beetje met de neus in de lucht loopt en denkt dat Forum voor Democratie zijn privébezit is. Al teken ik daarbij direct aan dat de partij nooit zo groot was geworden zonder hem, maar hij had er goed aan gedaan om naar de kritiek van Otten te luisteren.

‘Otten had gelijk op het punt dat Baudet meer rekening moet houden met zijn achterban. Hij moet niet de taal van de Leidse universiteit spreken maar van het volk. Hij had ook kunnen weten dat de linkse pers direct op een term als boreaal zou springen, ook al betekent dat gewoon arctisch. Tegenwoordig krijg je al gauw een stempel en niemand wil graag verweten worden dat hij op een partij heeft gestemd die als racistisch wordt beschouwd. Kennelijk voelde Baudet zich door die kritiek aangevallen.

‘Otten had die greep uit de kas natuurlijk even moeten overleggen. Ze hadden als volwassenen met elkaar in gesprek moeten gaan, desnoods met een mediator. Je moet nooit in het openbaar kritiek uiten op je collega’s dat is dodelijk. Ik ben bang voor LPF-achtige toestanden. Dat kan ertoe leiden dat kiezers niet meer op de partij stemmen omdat ze denken: intern kunnen ze de boel niet eens bij elkaar houden, laat staan landelijk. Dat zou het einde betekenen voor Forum. Maar misschien zit ik er ook wel naast. Ik ben de wijze uil van Minerva niet.’

Dineke van Geerenstein

‘Als ik moet kiezen tussen Baudet of Otten dan kies ik Hiddema’

Naam: Dineke van Geerenstein Leeftijd: 25 Woonplaats: Zwolle Beroep: Huismoeder

‘Ik denk dat mensen het wel lekker vinden dat er ruzie is binnen Forum. Zodat ze kunnen zeggen: zie je wel, ze zijn toch fout. Ik praat het niet goed. Het is absoluut bezwaarlijk wat Henk Otten heeft gedaan, maar dit soort dingen gebeuren nu eenmaal in de politiek. Ik denk dat de roem de politici naar het hoofd stijgt.

‘Als ik moet kiezen tussen Baudet of Otten, dan kies ik Theo Hiddema. Want beide mannen hadden zich anders moeten opstellen. Otten had nooit geld uit de partijkas moeten stelen en Baudet had milder moeten reageren op zijn kritiek op de partijkoers. Otten had deels gelijk: termen als boreaal zijn niet zo handig, veel mensen weten niet wat het betekent en denken dat het nazi-achtig is. Ik vind Hiddema een man van het midden, hij spreekt mij meer aan.

‘Ik denk dat Forum deze ruzie wel te boven komt. Er zijn wel vaker dingetjes geweest, zoals die discussie over Yernaz Ramautarsing en een uitspraak over vrouwen, maar ze zijn er alleen maar groter door geworden. Ze overleven. Dat Forum niet gaat regeren in de provincies vind ik niet zo erg. Dan kunnen ze eerst even proefdraaien en vanuit de oppositie de juiste moties steunen. Ja, ik zou honderd procent zeker nog een keer op Forum stemmen.’

Wessel Sleeking

‘Dit is niet goed voor het imago van de partij’

Naam: Wessel Sleeking Leeftijd: 37 Woonplaats: Dordrecht Beroep: Docent Nederlands en maatschappijleer

‘Ik ben deze week op vakantie, dus het beetje dat ik over Otten heb meegekregen, heb ik via Internet en Twitter vernomen. Je schrikt er natuurlijk wel van. Het is zeker geen kleinigheidje en het is niet goed voor het imago van de partij.

‘Echte Forum voor Democratie-stemmers kunnen hier denk ik wel overheen stappen. Het beïnvloedt ook totaal niet mijn vertrouwen in de partij. De koers verandert niet.

‘Dat Otten in een interview met NRC opmerkingen over de koers heeft gemaakt, is niet verstandig. Binnen de partij zal er altijd discussie zijn, maar het is belangrijk om eensgezind naar buiten te treden. Dit zorgt voor verdeeldheid, waar de andere partijen weer op kunnen reageren.

‘Ik zou nooit een keuze kunnen maken tussen Otten en Baudet omdat ik niet goed ben ingevoerd. Het echte verhaal is onbekend. Je weet nooit precies wat er is gebeurd.

‘Het was te verwachten dat Forum bij voorbaat wordt uitgesloten in een hoop provincies. Het is juist hetgeen waar de partij tegen strijdt: de achterkamertjespolitiek. Hun populariteit zal hierdoor waarschijnlijk alleen maar toenemen.’

Wouter Kempenaar

‘Bij de VVD zijn er elk jaar integriteitskwesties’

Naam: Wouter Kempenaar Leeftijd: 21 Woonplaats: Ede Beroep: Student journalistiek

‘Henk Otten is een capabele man. Het is zonde hoe dit is gelopen, maar ik denk niet dat er superveel aan de hand is. Bij de VVD en andere partijen zijn er elk jaar integriteitskwesties. Bij Forum voor Democratie wordt het al snel opgeblazen. Mensen zien dit graag gebeuren.

‘De partij is nu meer dan alleen Thierry Baudet. Aan het begin wordt er nog naar de pijpen van een leider gedanst, maar op gegeven moment wordt er ook kritiek op elkaar geuit. Dat is denk ik alleen maar goed. Het houdt je scherp en maakt je tot wie je bent.

‘Wat ik interessant vind aan de formatie in de provincies is dat mensen van tevoren zeiden dat ze niet wisten waar Forum voor Democratie provinciaal voor staat. Nu komen ze daar achter en gooit de PvdA in Overijssel het op de uitspraken van de landelijke partijleider. Dat vind ik uiterst hypocriet.

‘Of ik me zorgen maak om het feit dat Forum nog in geen enkele provincie een coalitie heeft gesmeed? Nee. Dat is democratie. Er is een meerderheid of niet. Forum heeft tijd nodig om vertrouwen te winnen. De andere partijen moeten over hun eigen schaduw en ego heen stappen. Een partij opbouwen vergt best wat inspanning.’

Ted Heijmans

‘De democratie in Nederland is een wassen neus’

Naam: Ted Heijmans Leeftijd: 48 Woonplaats: Rosmalen Beroep: Ondernemer

‘Ik wil eerst weleens zien wat er waar is van die geruchten. Daar ben ik sceptisch over. Het wordt ontzettend opgeblazen door de mainstream media, ook door de Volkskrant. Want dit is wat ze willen; strijd binnen de partij zodat ze degenen die op Forum hebben gestemd kunnen beïnvloeden. De VVD moet helemaal haar mond houden over de kwestie, want de waslijst aan VVD-coryfeeën die de fout in zijn gegaan is langer dan mijn rol toiletpapier.

‘Als het waar is dat Otten uit de partijkas heeft gegrist is dat natuurlijk kwalijk, maar dit gebeurt helaas vaak op machtsposities. Forum is een partij die plotseling ontzettend groot is geworden, dus het is hopelijk gewoon groeipijn. Het is nooit goed als er commotie ontstaat, maar de ideeën van de partij blijven overeind. Mij beïnvloedt het totaal niet.

‘Ik vind het wel treurig dat mijn stem op Forum een proteststem is gebleken. Baudet heeft gewaarschuwd voor het partijkartel en daar krijgt hij nu gelijk in door de opstelling van andere partijen die niet willen samenwerken in de provincie. Er is gewoon geen ruimte voor het geluid van meer dan een miljoen mensen. Zo ging dat ook met de PVV en eerder met Fortuyn. De democratie in Nederland is een wassen neus.’