Forum-congres trekt ‘spiritueler’ publiek: ‘Thierry Baudet is een waarzegger’

Forum-leider Thierry Baudet tijdens het partijcongres in Zaandam zaterdag. Beeld Daniel Rosenthal / de Volkskrant

Complotdenkers vind je niet bij Forum voor Democratie (FvD). Alle FvD-leden die je het vraagt, zaterdag op het partijcongres in Zaandam, ontkennen het te zijn. Tegelijkertijd geloven ze allemaal in samenzweringen. ‘Als ik voorspel dat iets gaat gebeuren en dat gebeurt ook, ben je dan een complotdenker of vertel je dan de waarheid? Een complotdenker is dan een waarzegger. Dus Thierry Baudet is een waarzegger’, reageert een 64-jarige Zaandammer met een Van Heutsz-medaille op zijn pet.

Een vrouw van 77 jaar uit Haarlem vindt zichzelf ook al geen complotdenker. ‘Dit zijn geen complotten, dit zijn feiten. Dat je een chip in je kop ingeplant krijgt is gewoon verschrikkelijk.’ En een 34-jarige Leeuwarder zegt: ‘Ik zou niet zeggen dat wij complotdenkers zijn. Wel kijken wij analytisch naar de wereld en ook naar mogelijke motieven die ergens achter kunnen zitten.’ De leden willen alleen met de pers praten onder voorwaarde van anonimiteit.

Het vorige FvD-congres was in november 2019, een half jaar nadat de partij twaalf zetels in de Eerste Kamer had veroverd. Dat was ruim vóór de controverse rond de antisemitische appjes van jonge Forum-leden, die een uittocht van FvD-politici op gang bracht. Van de twaalf senaatszetels heeft FvD er nog ééntje over. De andere elf senatoren verlieten de partij eind 2020, net als tientallen provinciale politici, omdat ze zich niet meer thuis voelden bij het radicale gedachtengoed van partijleider Baudet.

Recentelijker kwam FvD in opspraak door ongevaccineerden op een lijn te stellen met vervolgde Joden in de Tweede Wereldoorlog en door Baudets bewering dat kwaadaardige reptielen de wereld regeren – een uitspraak die hij de dag erna alweer nuanceerde. Kamerlid Gideon van Meijeren deed een verdekte oproep aan het Nederlandse volk om het Tweede Kamer-gebouw te ‘bezetten’ en de regering ‘vreedzaam’ ten val te brengen door middel van een ‘fluwelen revolutie’.

‘Zware zeeën’

Wie denkt dat zulk extremisme onvermijdelijk leidt tot een leegloop van de partij, komt bedrogen uit. Voor sommigen, onder wie de 77-jarige Haarlemse en een 62-jarige oud-ict’er uit Uithoorn, is de negatieve publiciteit juist reden zich aan te sluiten. ‘Deze mensen houden hun rug recht en durven de waarheid te zeggen, ondanks de stront die ze over zich heen krijgen’, zegt de Haarlemse, FvD-lid sinds een maand. De man uit Uithoorn (een half jaar lid) meent dat er een ‘spirituele wereldoorlog’ gaande is waarin kinderen worden geofferd (‘ik heb de filmpjes gezien op Telegram-kanalen’). FvD is volgens hem de enige partij die in deze oorlog aan de goede kant staat. ‘Daarom vind ik het noodzakelijk de partij te steunen.’

Forum-leden steken zaterdag in de Zaanse evenementenhal hun handen omhoog op de vraag van Thierry Baudet of zij weleens gediscrimineerd zijn vanwege hun politieke voorkeur. Beeld Daniel Rosenthal / de Volkskrant

Het niet geverifieerde ledenaantal van FvD is tijdens de coronajaren fors gegroeid: de partij zou nu ongeveer 60 duizend leden tellen. Wel lopen er kiezers weg, in de peilingen is de partij in vergelijking met 2019 ver weggezakt. De Zaanse evenementenhal wordt zaterdagmiddag wel druk bezocht; volgens de organisatie heeft het congres 2.800 bezoekers getrokken. Ook rioolratten (journalisten, in Forum-taal) zijn van harte welkom.

Partijfilosoof en voormalig FvD-senator Paul Cliteur is in zijn nopjes met de hoge opkomst. ‘Dat hadden we toch niet verwacht, als je ziet door welke zware zeeën we zijn gegaan’, zegt hij tijdens zijn toespraak op het vierkante podium. Het valt op dat het publiek van samenstelling is veranderd. Toen FvD bij veel buitenstaanders nog het imago had van een salonfähige PVV, een nette partij rechts van de VVD, zag je op ledenbijeenkomsten veel studentikoze jongeren en ondernemerstypes à la Henk Otten, de FvD-oprichter die in 2019 vertrok. Mannen waren verreweg in de meerderheid.

Dit keer zijn er veel meer vrouwen en lijkt de gemiddelde leeftijd van FvD-leden wat hoger te liggen dan voorheen. De partij heeft tijdens de coronapandemie flink geworven onder antivaxxers, zo lijkt het. Er lopen nu meer zelfbenoemde ‘spirituelen’ rond en wat minder universitair geschoolden. Een 22-jarige inwoner van Sneek, voormalig VVD-stemmer, ziet ook een verschuiving: ‘Eerst zag je meer ex-VVD’ers bij FvD en nu zijn dat meer oud-SP’ers’.

Statenverkiezingen

De grote gemene deler is wantrouwen jegens de elite die Nederland en de EU bestuurt en die niet in het belang van het volk zou handelen. FvD wil terug naar een Nederland dat eigen baas is binnen zijn landsgrenzen en waarin conservatieve waarden de norm zijn (mannen kostwinner en hoofd van het gezin, Zwarte Piet in ere hersteld en geen gezeur over lhbti-rechten). In maart doet FvD in alle twaalf provincies mee aan de Statenverkiezingen.

Dat er een discrepantie zit tussen de wens van FvD de regering ten val te brengen en het vrij lage zetelaantal (4 tot 5) in de peilingen, onderschrijven de congresgangers niet. Zij zijn ervan overtuigd dat FvD de zwijgende meerderheid vertegenwoordigt, ook al stemt slechts een kleine minderheid van het volk op de partij. De Uithoorner gelooft de peilingen überhaupt niet; die zijn volgens hem gemanipuleerd.

Pogingen van andere politieke partijen om FvD aan banden te leggen of zelfs te verbieden bevestigen voor toegewijde FvD’ers het martelaarschap van hun partijkopstukken. Cliteur smaalt over het ‘geheime beraad’ van een aantal fractievoorzitters in de werkkamer van Volt-leider Laurens Dassen afgelopen dinsdag. Betrokkenen van verschillende fracties bevestigen tegenover de Volkskrant dat die vergadering ging over het bestrijden van de ‘ondermijning van de rechtsstaat’, onder andere door FvD.

Cliteur krijgt de lachers op zijn hand als hij zegt: ‘Een partijverbod voor een oppositiepartij, dat is toch wel een van de meest fascistoïde maatregelen die je in een democratische rechtsstaat kunt nemen.’ Hoe het omverwerpen van een meerderheidsregering door een electorale minderheid zich verhoudt tot die democratische rechtsstaat, vertelt hij niet.