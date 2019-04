Forum begint vergiftigd aan meireces

Goedemiddag,

De strijd tussen Thierry Baudet en Henk Otten, de man die eerder ‘volstrekt onvervangbaar’ was voor Forum voor Democratie, escaleert snel. De laatste twist is een betaling van ruim 30 duizend euro die Henk Otten aan zichzelf uitkeerde voor gemaakte overuren. Dat die transactie nu uitlekt, noemt hij zelf ‘uiteraard niet toevallig'.

MACHTSSTRIJD FVD

‘Penningmeester Otten betaalde zichzelf uit’

Urenlang wachtten de parlementaire journalisten op de komst van Thierry Baudet, die uiteindelijk niet kwam opdagen (‘een voedselvergiftiging’). Een nieuwe wending in zijn hooglopende vete met voormalig rechterhand Henk Otten kwam er alsnog, via NRC. Volgens de krant is Otten gedwongen zijn functie als penningmeester neer te leggen na een betaling van ruim dertigduizend euro aan zichzelf als ‘vergoeding voor bovenmatige uren’.

Het is het volgende hoofdstuk in de machtsstrijd tussen Baudet en Otten. De twee oprichters van Forum voor Democratie proberen elkaar daarin te overtoepen: eerst haalde Otten in een interview met NRC hard uit naar de te ‘boreale’ Baudet, daarna zegde laatstgenoemde zijn (voormalig) rechterhand de wacht aan via Twitter. Het resultaat is een publiekelijk uitgevochten en snel escalerende vete, waarin nu een betaling door Otten aan zichzelf naar boven is gekomen. Het zou de reden zijn dat het partijbestuur, waar hij zelf inzit, hem nu op een zijspoor zet.

Vanmiddag heeft het partijbestuur @hendrikotten3 verzocht om na twee jaar intensieve samenwerking eervol terug te treden als medewerker van de Tweede Kamerfractie en zijn contract op te zeggen. We wensen hem alle succes in zijn nieuwe rol als beoogd Eerste Kamerlid! #FVD Thierry Baudet

Otten was nog niet bereikbaar voor commentaar. Gisteravond zei hij dat Baudet hem ‘onder druk’ probeerde te zetten door op Twitter zijn ontslag aan te kondigen. ‘Ik word hier niet warm of koud van, dat werkt totaal niet bij mij.’ Dat de betaling aan zichzelf nu is uitgelekt, noemt hij in een reactie aan NRC ‘uiteraard niet toevallig’. ‘Het leidt de aandacht af van de broodnodige discussie over de volwassenwording van onze partij en organisatie.’

Kamerlid Theo Hiddema probeerde gisteravond de druk wat van de ketel te halen door bij Pauw te beweren dat er echt niets aan de hand is en meningsverschillen heel gezond zijn, maar dat stadium is de partij inmiddels voorbij. Het hoefde alsnog niet tot blijvende schade te leiden, dacht Otten toen nog. ‘We moeten rustig blijven.’

DEBAT VAN DE DAG

Lelystad Airport komt iets dichterbij

Lelystad Airport. Beeld Marcel van den Bergh

Zwichten CDA, D66 en ChristenUnie voor de druk van de VVD om Lelystad Airport te openen? Dat vrezen de oppositie en bezorgde omwonenden, omdat minister van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) vlak voor Pasen meldde dat de vliegtuigen van en naar het nieuwe vakantievliegveld eerder hoger gaan vliegen.

Het is wisselgeld voor de wikkende coalitie, klinkt het bij de oppositie in de Kamer, die vandaag opnieuw over de luchthaven debatteert. CDA, D66 en ChristenUnie eisten eerder dat Lelystad enkel bestaande vakantievluchten van Schiphol zou overnemen, maar durven niet hardop te zeggen dat geen enkele nieuwe vlucht welkom is.

Het sneller verdwijnen van de laagvliegroutes was voor in ieder geval het CDA ‘het belangrijkst’, zei Kamerlid Mustafa Amhaouch daags voor het luchtvaartdebat. Dat opent vliegtuigdeuren voor Van Nieuwenhuizen.

EN DAN DIT NOG

‘Weg met nachtelijke herrievluchten’

In datzelfde debat gaat D66-Kamerlid Jan Paternotte pleiten voor een verbod op nachtvluchten van en naar Schiphol, die de omwonenden van de grootste luchthaven vaker dan hen lief is uit hun slaap houden.

Het aantal nachtvluchten dat jaarlijks landt en opstijgt in Amsterdam schommelt rond de 32 duizend, zo’n tachtig per nacht. Veel meer dan bijvoorbeeld op het Londense vliegveld Heathrow (5.800) en Charles de Gaulle in Parijs (5.500). D66-Kamerlid Jan Paternotte wijst naar Frankfurt als doel: daar zijn nachtvluchten verboden.

Laatste kans voor klokkenluiders

Het Huis voor Klokkenluiders bestaat al drie jaar, maar loste nul zaken op - ook al kwamen er honderden meldingen binnen - en kreeg tot overmaat van ramp zelf te maken met interne klokkenluiders. De Kamer roept nu de hulp in van de Nationale ombudsman. Hij moet het instituut van een roemloze ondergang redden.

‘We trekken vandaag aan de noodrem’, aldus Ronald van Raak (SP), het Kamerlid dat de aanzet gaf tot de oprichting van het Huis. Eerder las hij ‘met een brok in zijn keel’ hoe wordt omgesprongen met zijn geesteskind.

24-jarige leidt Partij voor de Dieren

Hij is vermoedelijk de eerste partijvoorzitter die bij zijn ouders woont: Sebastiaan Wolswinkel, sinds kort aan het hoofd van de Partij voor de Dieren. Omgaan met mensen die niet ­dezelfde mate van coherentie hebben, dat is zijn uitdaging, zei hij tegen verslaggever Ariejan Korteweg. Wolswinkel (24) heeft het syndroom van Asperger. Best lastig als je voorzitter bent van een partij met 17 duizend leden, want in de politiek is taal zelden ­absoluut.

‘Ik heb een manier van omgang gevonden die past bij hoe mensen graag communiceren’, wanhoopt Wolswinkel niet over de omgang met partijgenoten. Zijn inzicht: communicatie verloopt via voorspelbare ­algoritmen.

Sebastiaan Wolswinkel.

