Forum aast op meer in de aanloop naar Europese verkiezingen: ‘De campagne begint’

Goedemiddag,

Nauwelijks bijgekomen van de monsterzege loopt de FvD-top al warm voor de Europese Parlementsverkiezingen van mei. In de strijd met grote concurrent VVD kan partijleider Thierry Baudet rekenen op steun uit het hele land: in bijna alle gemeenten nam Forum voor Democratie een forse hap uit het electoraat.

Hier zijn uw Dagkoersen. Deze politieke nieuwsbrief elke werkdag per e-mail ontvangen? Vink dan hier ‘Volkskrant politiek’ aan.

VERKIEZINGSWINST FVD

Baudet-adepten zitten in heel het land

Vóór Forum voor Democratie was de aarde voor het rechts-populisme in bepaalde delen van Nederland vruchtbaarder dan in andere. Geert Wilders moet het gewoonlijk hebben van de randen van het land, de LPF haalde haar stemmen uit Rotterdam en directe omgeving, Westelijk Brabant, Flevoland en Limburg. Met de monsterzege van Thierry Baudet is aan die onevenwichtigheid een einde gekomen: FvD zit echt overal.

In bijna alle gemeenten haalt Baudet tussen de tien en twintig procent van de stemmen, laat onderzoek van de Volkskrant zien. In CDA-bolwerk Tubbergen 15,9; in Breda, thuishaven van Klaas Dijkhoff, 11,8; bij de familie Marijnissen in Oss 15,1; 14,8 in Putten, hart van de biblebelt. Alsof het per gemeente zo is afgesproken’, schrijft verslaggever Ariejan Korteweg. ‘Mensen, denk er om: per tien stemmers kiezen er één of twee Forum voor Democratie.’

Qua spreiding komt alleen de VVD bij Forum in de buurt. De partij van premier Rutte zal de opkomst van Baudet met grote zorgen bezien, zeker omdat de coalitie al in april duidelijk moet maken wat nu de plannen zijn voor een definitief klimaatakkoord. Juist op het thema klimaat verloor de VVD in de afgelopen campagne volledig de regie. Nog voor 23 mei, als de Europese verkiezingen worden gehouden, zal Rutte dat beeld moeten kantelen.

Bij FvD stonden ze de dag na hun grote overwinning al handenwrijvend klaar. ‘De campagne begint vandaag.’

MEER OVER DE VERKIEZINGSWINST VAN FVD

Baudets vertrouwelingen belanden in Eerste Kamer

Het zijn vooral oud-VVD’ers, veelal ook ondernemers, die na 27 mei voor Forum voor Democratie (FvD) in de Eerste Kamer gaan zitten. Ze zijn de échte vertrouwelingen van partijleider Thierry Baudet, zij die er kort na de oprichting van FvD (2015) al bij waren op avondjes aan de Amsterdamse Herengracht.

Kan Baudet de nieuwe premier worden?

Ook een volgend kabinet zal het liefst een meerderheid in beide Kamers willen. Zo bezien heeft Baudet zich een uitstekende uitgangspositie verworven met zijn verkiezingszege. Als hij bij de volgende Tweede Kamerverkiezingen opnieuw de grootste wordt, staat hij op pole position voor het Torentje.

Zij stemden op Forum voor Democratie

Forum voor Democratie-stemmers hebben alle vertrouwen in Baudet. Dat de partij nog geen plannen op provinciaal niveau heeft, baart hun geen zorgen. En het idee dat hij een soort nazi zou zijn, vinden ze onzin. ‘Baudet lijkt op een reïncarnatie van Pim Fortuyn.’

Zege Forum nu al van invloed op volgende formatie

Alom klinkt de vraag hoe Rutte III kan doorregeren zonder meerderheid in de senaat. Maar de betekenis van de verkiezingsuitslag reikt verder. Hoe moet dat straks met de formatie van een volgend kabinet, nu de verhoudingen in de Eerste Kamer tot 2023 vastliggen?

Wat wil FvD eigenlijk in de provincies?

Het waren provinciale verkiezingen die toch al nauwelijks over de provincie gingen, met een winnaar die vooral naar winst in de Eerste Kamer zocht. Dat is gelukt, maar nu resteert de vraag in Maastricht, Haarlem, Den Bosch en nog negen hoofdsteden: wat wil FvD in onze provincie?

Wiki-pagina over ‘boreaal’ op slot na vandalisme

Nadat Thierry Baudet woensdagavond in zijn overwinningsspeech ‘boreaal’ in de mond heeft genomen, is de omstreden term inzet van geruzie op Wikipedia. Én trending op Twitter.

Thierry Baudet spreekt tot de aanhang van Forum voor Democratie. Beeld Guus Dubbelman

NIEUWS VAN DE DAG

Meer inspraak voor gemeenten bij fusies

Voorafgaand aan een fusie tussen gemeenten kijkt het kabinet voortaan beter naar of de gemeenten überhaupt wíllen fuseren. De ministerraad stemde in met een voorstel daartoe van minister Ollongren (Binnenlandse Zaken). Draagvlak gaat zwaarder wegen en het liefst komen gemeenten zélf met het idee voor een fusie.

Ollongrens beslissing komt op een zuur moment voor Haren: het Groningse dorp werd vorig jaar ondanks weerstand van 75 procent van de Hareners gedwongen te fuseren met de gemeenten Groningen en Ten Boer. Bij de wekelijkse persconferentie van de premier wilde vicepremier De Jonge (die de afwezige Rutte verving) zich niet wagen aan een antwoord op de vraag of Haren onder het nieuwe beleid wél had mogen blijven bestaan.

TERUGBLIK OP HET DEBAT

Harbers: Onderzoek naar uitzetting asielzoeker

Staatssecretaris Mark Harbers van Justitie en Veiligheid (VVD). Beeld ANP

Had het kabinet kunnen voorzien dat de Bahreinse asielzoeker Ali Mohammed al-Showaikh na zijn uitzetting levenslang zou krijgen? Over die vraag debatteerde de Kamer gisteravond met staatssecretaris Harbers van Asiel. De 27-jarige Al-Showaikh werd in oktober uitgezet en na aankomst in zijn vaderland tot levenslang veroordeeld.

Harbers hield vol dat het kabinet niet kon weten dat de vluchteling in de cel zou belanden, maar zegde wel een onderzoek van de Inspectie Justitie en Veiligheid toe. Die moet kijken of de uitzetting van Al-Showaikh, die in 2017 uit Bahrein vluchtte vanwege de politieke activiteiten van zijn broer, volgens de regels is verlopen.

IN MEMORIAM

Oud-minister Frans Andriessen overleden

Op het Binnenhof was hij minister van Financiën en in Brussel gaf hij het Europese landbouwbeleid een nieuwe wending. Oud-KVP’er Frans Andriessen (89) overleed vandaag na een kort ziekbed. Hij was een goede en hardwerkende bestuurder, maar had een grondige hekel aan de grote woorden en het theater van de politiek.

Droevig nieuws het overlijden van Frans Andriessen. Hij waakte over de schatkist in tijden van economische malaise en grote werkloosheid. Hij stond bekend als pragmatisch politicus met grote kennis van zaken. Ik wens zijn familie veel sterkte met het verwerken van dit verlies. Wopke Hoekstra

Dagkoersen is de politieke nieuwsbrief van de Volkskrant. Tips of opmerkingen? Mail naar haag@volkskrant.nl. Deze nieuwsbrief elke werkdag per e-mail ontvangen? Vink dan hier ‘Volkskrant politiek’ aan.