‘Fortnite’ debuteert op ‘olympisch’ toernooi, maar niet zoals gamers het spel kennen

Voor een olympisch toernooi is een vreedzame uitvoering van ‘Fortnite’ bedacht, met schietschijven. Beeld Epic Games

Pierre de Coubertin draait zich vermoedelijk om in zijn graf, maar het Internationaal Olympisch Comité organiseert deze week een toernooi zonder atleten die zich in het zweet werken. Op de Olympic Esports Week in Singapore strijden tien finalisten van een onlinecompetitie tot komende zondag in tien disciplines om de hoogste eer via hun computer. Ze spelen een game.

‘Het is heel bijzonder om hier te zijn, want het gaat om de Olympische Spelen’, zegt Kaj de Bruin, een Nederlandse deelnemer, tegenover persbureau AFP. Dat laatste klopt niet. De e-sports blijven een nevenactiviteit, los van de zomer- en winterspelen. Daar zijn lange en verhitte debatten aan voorafgegaan onder de opvolgers van Coubertin, de Franse baron die eind 19de eeuw het fundament legde voor de moderne spelen.

Lenige vingers

De voorstanders vinden het een uitgelezen manier om vooral jongeren enthousiast te maken voor de olympische gedachte. Ze zien een marketinginstrument en een goudmijn, want professionele gamers spelen competities waarin miljoenen omgaan. Het zijn ook sporten die iedereen kan beoefenen, is hun argument. Je hebt er slechts een mobiele telefoon, pc of spelcomputer voor nodig en als je die niet hebt, zou je er een kunnen lenen.

Tegenstanders zeggen dat games nogal haaks staan op de huidige, ruim dertig officiële olympische sporten, die in vrijwel alle gevallen menselijke spierkracht vereisen. Computerspellen vragen om lenige vingers, zittend achter een computerscherm.

Olympische waarden

Maar dat was jarenlang niet het belangrijkste bezwaar. Bij games dachten de meeste opponenten aan populaire oorlogsgames als Call of Duty. Die zouden nooit worden toegelaten, waarschuwde de voorzitter van het IOC al in 2018. ‘Als het gaat om e-sporten waarin je iemand anders doodt, komt dat niet overeen met onze olympische waarden’, aldus Thomas Bach.

Negen games die het IOC in maart van dit jaar koos voor zijn e-sportavontuur zijn dan ook overwegend computersimulaties van officiële disciplines, zoals boogschieten, wielrennen en tennis naast een autorace-, schaak- en dansgame. Racen was ooit in een ver verleden kort een onderdeel van de Spelen, breakdance doet volgend jaar zijn intrede.

‘WBSC eBaseball Power Pros’ is een van de e-sporten die in de olympische selectie is opgenomen. Beeld Konami

Omstreden selectie

Gamers hadden zich er al bij moeten neerleggen dat de keuze van het IOC niet is gevallen op populaire games als de gewelddadige onlineteamsport League of Legends, het militaristische Counter Strike: Global Offensive (een schietspel) of het vreedzamere Rocket League, een variant op voetbal waarin raket aangedreven voertuigen de bal in het doel moeten jagen.

De titels die het IOC heeft geselecteerd voor zijn e-sportsactiviteiten wekken evenwel ook verbazing. Zwift (virtueel wielrennen op een fietstrainer) en Virtual Regatta (virtueel zeilen) zijn breed bekend, maar Tic Tac Bow (boogschieten), Tennis Clash (tennis) en WBSC eBaseball (honkbal) waren geen grote publiekstrekkers totdat ze werden uitverkoren. Gran Turismo is een van de grootste racesimulatoren, maar is alleen speelbaar op een PlayStation, Sony’s spelcomputer.

Virtueel arsenaal

Om kennelijk niet helemaal de aansluiting met de jeugd te missen, voegde het IOC eind mei de game Fortnite aan zijn virtuele arsenaal toe.

Maar de deelnemers zullen niet zoals in het originele spel met honderd man tegelijk uit een vliegende bus springen om in een steeds krimpende arena elkaar met wapens te beschieten tot er een overblijft. Er is een speciale versie gemaakt waarop de ‘sporters’ hun geweer niet op elkaar, maar op een schietschijf moeten richten.

In 2021, rond de uitgestelde Zomerspelen in Tokyo, werd ook een e-sportstoernooi georganiseerd door het IOC. Dat voltrok zich toen volledig online vanwege de coronapandemie. Dit keer reizen de finalisten af naar Singapore. Om elkaar alsnog achter de computer te bekampen.

Een eerdere versie van dit artikel is aangepast om duidelijk te maken dat Fortnite en de andere games niet dezelfde status hebben als de officiële disciplines die op de programma’s van de Zomer- en Winterspelen staan. E-sport blijft vooralsnog een nevenactiviteit van het IOC.