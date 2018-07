Forse toename zelfdodingen onder jongeren, tegen algemene trend in

Het aantal zelfdodingen onder tieners is vorig jaar fors toegenomen. In 2017 maakten 81 jongens en meisjes tussen de 10 en 20 jaar een einde aan hun leven. Bijna twee keer zoveel als een jaar eerder, toen waren het er nog 48. Het gaat vooral om oudere tieners, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De stijging is volgens Tanja Traag van het CBS ‘schokkend’, vooral omdat het tegen de trend in gaat. ‘Ik heb zelf zo’n sterke stijging onder jongeren nog nooit waargenomen. Het aantal zelfdodingen in Nederland is juist al jarenlang stabiel’, aldus Traag in dagblad Trouw. Ook Judith de Heus van 113 Zelfmoordpreventie zegt tegenover RTL Nieuws ‘enorm geschrokken’ te zijn van de stijging. ‘We maken ons al langer zorgen over tieners die aan zelfmoord denken. Wat de oorzaak precies is moeten we nog uitzoeken.’

Ook bij het CBS is het gissen naar de achtergronden van zelfdodingen onder jongeren. Vaak gehoorde aanleidingen voor jongeren om zichzelf van het leven te beroven zijn liefdesproblemen, depressiviteit, of omdat ze gepest worden. Een onderscheid naar motief maakt het CBS echter niet. Wel blijkt uit de cijfers van het onderzoeksbureau dat jongeren die tot zelfdoding besluiten, vaak 18 of 19 jaar zijn. Jonge tieners zijn uitzonderingen. Daarnaast is er nog steeds een verschil tussen jongens en meisjes die de hand aan zichzelf slaan, maar dat neemt af.

Volgens De Heus van 113 Zelfmoordpreventie, de nationale organisatie voor preventie van suïcide, is het de vraag of jongeren de juiste hulp krijgen, bijvoorbeeld van jeugdzorg. Daarnaast zijn er zorgen over de negatieve invloed van sociale media, waar veel methoden of verhalen over zelfdoding te zien zijn. Vaak leidt dat, met name onder jongeren, tot kopieergedrag .

Ook het totale aantal zelfdodingen nam vorig jaar in Nederland toe, van 1894 naar 1917. Ruim vier op de tien zelfdodingen betrof mensen van 40 tot 60 jaar. Onder 60-plussers waren er vorig jaar juist minder zelfdodingen.

Heb jij hulp nodig? Dan kun je contact opnemen met Stichting 113 Zelfmoordpreventie via 0900 0113 (24/7 bereikbaar) en 113.nl.