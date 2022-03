Forse sneeuwval eind deze week, maar zo uniek is dat nu ook weer niet

Wandelaars in een besneeuwd Limburg op 12 maart 2013. Beeld ANP

Of de sneeuw ook blijft liggen, is zeer de vraag. ‘De temperaturen zijn niet heel laag, en de bodem is flink opgewarmd’, zegt een woordvoerder van het KNMI. Hoeveel sneeuw er blijft liggen na een warme periode is sowieso berucht lastig te voorspellen. Niettemin houdt het weerinstituut rekening met code geel, ‘en misschien code oranje’, wegens gladheid.

De plotse weeromslag leidt tot gefronste wenkbrauwen bij kenners. Een ‘redelijk unieke situatie’, ‘zeer opmerkelijk’ en ‘een spektakel’, zo noemen diverse weermannen en meteorologische diensten het fenomeen. Volgens de meer extreme modelberekeningen, van een Duitse weerdienst, zou er rond Amersfoort zelfs meer dan 30 centimeter al dan niet natte sneeuw kunnen vallen.

Sinds 1951 is het nog maar zeven keer gebeurd dat er na 25 maart nog op grote schaal sneeuw lag in het land. Uniek is het fenomeen dus ook weer niet. Zo was er in 2008 een witte Pasen, die dat jaar op 23 en 24 maart viel. Ook in 1952, 1968, 1970 en 1996 was het land wit op de laatste dag van maart. Een enkele keer was het zelfs nog diep in april wit: de laatste keer dat dat gebeurde, was op 12 april 1978.

Sneeuwman

Wie vrijdag van de knisperverse sneeuw op plaatsen waar die blijft liggen een sneeuwman wil maken, zal moeten opschieten: met een verwachte dagtemperatuur van 5 tot 8 graden is de sneeuw snel weer verdwenen. Wel wordt er voor het weekeinde een paar graden nachtvorst verwacht. Maandag en dinsdag keert het meer vertrouwde Hollandse weer terug: rond de 10 graden, bewolkt en met een flinke kans op regen.

De sneeuw volgt op een maand die tot dusver een stuk zachter was dan gemiddeld: 7,2 graden, tegenover de langjarig gemiddelde temperatuur van 6,5 graad. Vorige week, op 22 maart, sneuvelde zelfs nog het warmterecord voor die dag, toen de thermometer in ons land de 19,6 graden aantikte.