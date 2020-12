Forse reorganisatie en ontslagen bij Museum Panorama Mesdag

Het bezoekersaantal van het museum daalde met 66 procent. Beeld Aurélie Geurts

Drie van de 25 medewerkers worden ontslagen, zeven krijgen deeltijdontslag. Ook het aantal uren voor flexcontracten wordt teruggebracht. Het museum zal voortaan op maandag niet meer open zijn vanwege de reorganisatie.

Museumdirecteur Minke Schat vreest dat het museum in 2022 moet sluiten zonder extra steun: ‘De situatie is nijpend. Als het zo doorgaat, redden we het niet.’

Scherpe keuzes

Het museum met Mesdags Panorama van Scheveningen verliest dit jaar een miljoen euro vanwege lage bezoekersinkomsten. Het bezoekersaantal daalde met 66 procent. Verwacht wordt dat die tekorten in 2021 verder oplopen. Museum Panorama Mesdag is als particulier museum volledig afhankelijk van eigen inkomsten. Die bleven, en blijven, ook in 2021 uit als gevolg van corona.

Panorama Mesdag ontving deze week nog een steunpakket van 100.000 euro van het Mondriaan fonds. Ook de gemeente Den Haag beloofde steun, maar de reorganisatie was volgens Schat onafwendbaar. ‘We hebben geen vangnet en onze reserves drogen steeds meer op. Om te kunnen blijven bestaan, moeten we deze scherpe keuzes maken. Hoe zwaar het afscheid van ervaren collega’s ook is.’

Ambities bijstellen

Naast het ontslaan van een aantal vaste werknemers, is ook de geplande Breitner-tentoonstelling afgezegd. De zomertentoonstelling is nu te zien, en in het komende jaar zal het museum vooral werk uit eigen collectie tonen.

Panorama Mesdag zou in 2021 honderdveertig jaar bestaan, maar dit jubileumjaar belooft sober te worden. Schat is strijdbaar, maar vreest dat er vooral heel pragmatisch en met basale middelen moet worden gewerkt. ‘We moeten schakelen en onze ambities bijstellen. Onze hoofdtaak is nu de collectie van Hendrik Willem Mesdag en zijn vrouw Sientje van Houten toegankelijk houden voor een breed publiek.’