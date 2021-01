Forse meerderheid jongeren wereldwijd ziet klimaatverandering als noodsituatie

Jongeren protesteren voor een beter klimaatbeleid in Brussel, 11 april 2019. Beeld BELGA

Aan het onderzoek van de VN en de Oxford-universiteit deden zo’n 1,2 miljoen bewoners van vijftig landen mee. Via advertenties in spelletjes op de mobiele telefoon werden mensen gestrikt hun mening te laten horen over het klimaat. Een meerderheid van de personen uit andere leeftijdsgroepen vindt ook dat klimaatverandering een internationale noodsituatie is, zij het in iets mindere mate. Onder ouderen van boven de zestig jaar is dit bijvoorbeeld 58 procent. Het gemiddelde was 64 procent.

Onder Britten en Italianen bevinden zich de meeste mensen die ervan overtuigd zijn dat de verandering van het weer een grote noodsituatie is: 81 procent. Een verschil tussen mannen en vrouwen is er wereldwijd amper te zien. In sommige landen was er wel een opvallend verschil. Zo maken in de VS, Canada en Australië meer vrouwen en meisjes zich zorgen dan mannen en jongens. Het verschil was tien procentpunt.

Populairste maatregelen

In landen als Nigeria en Vietnam was de ongerustheid groter onder mannen en jongens. Van de mensen die ervan overtuigd zijn dat de wereld kampt met een wereldwijde noodsituatie, zegt 59 procent dat alles moet worden gedaan om verandering van het klimaat te keren. Een op de vijf meent echter dat niet te haastig moet worden gehandeld. Zo’n tien procent vindt actie helemaal niet nodig.

De populairste beleidsmaatregel om klimaatverandering aan te pakken, is het behoud van bossen en land. Van de ondervraagden ziet 54 procent dit als de oplossing. Op de tweede plaats (53 procent) volgt de ontwikkeling van duurzame energiebronnen en op de derde plaats (52 procent) klimaatvriendelijke landbouwtechnieken.

Als het gaat om het schoon houden van de zee en rivieren, verschilden twee landen het meeste van mening met elkaar. In het Verenigd Koninkrijk steunde 81 procent van de ondervraagden beleid gericht hierop. In Irak steunde slechts 29 procent maatregelen om dit voor elkaar te krijgen.