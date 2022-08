Forse kritiek voor Ten Hag na afgang tegen Brentford, maar ook mededogen

Erik ten Hag geeft zijn ploeg aanwijzingen in het desastreus verlopen duel tegen Brentford. Beeld AFP

Niemand had een goed woord over voor de slechtste wedstrijd die de grootste club van Engeland sinds mensenheugenis had gespeeld. Na twee wedstrijden wordt al openlijk gespeculeerd over het voortijdige einde van Ten Hags avontuur in Manchester.

In de afgelopen tien jaar heeft Manchester United enkele forse nederlagen geleden. Twee keer 1-6, eerst tegen Manchester City en later tegen Tottenham Hotspur. Twee keer 4-0 ook, afgelopen seizoen tegen Brighton en acht jaar geleden toen Louis van Gaal met een B-team naar een bekerwedstrijd in Milton Keynes was gereisd. Maar wat de nederlaag van zaterdag tegen Brentford zo schrijnend maakte, was het totale gebrek aan kwaliteit, aan vreugde en aan vechtlust. Om over het limoengroene tenue nog maar te zwijgen.

Het leek wel alsof de spelers zich hadden aangesloten bij de stakingen van het treinpersoneel.

Eigenaren uit Florida

Er is boosheid alom. De United-fans hebben het voorzien op de gehate eigenaren uit Florida. Ten Hag beschuldigde zijn spelers ervan zijn plannen in de prullenbak te hebben gegooid. Clublegende Rio Ferdinand beweerde dat de Tukker in de steek is gelaten door het bestuur van de club. ‘Ik heb geen medelijden met de spelers. Ik heb medelijden met Ten Hag. Hij is onder valse voorwendselen gehaald. Hij kwam hier met de verwachting dat hij goede spelers zou krijgen.’

In The Mail on Sunday schreef Rob Draper dat Ten Hag reeds na twee wedstrijden in een doodsspiraal zit waar amper uit te komen is. Op het veld, in de kleedkamer, op de tribunes en in de bestuurskamer: overal rommelt het binnen de club, die volgens Ruud Gullit nog steeds in de jaren negentig leeft en niets te zoeken heeft in het moderne voetbal. De selectie is een ratjetoe, bestaande uit spelers die in tien jaar tijd gehaald zijn door zes verschillende managers.

Ronaldo

Van Cristiano Ronaldo is bekend dat hij liever ergens anders speelt. Volgens Jonathan Wilson, auteur van Inverting the pyramid: the history of soccer tactics, is de 37-jarige nu vooral een sta-in-de-weg, zowel op het veld als daarbuiten. In The Sunday Telegraph schreef Jim White, die United al een halve eeuw volgt, dat hij nog nooit zo’n slecht team heeft gezien. White merkt ook op dat Lisandro Martínez er achter gekomen is dat verdedigen in de Premier League anders is dan in de eredivisie.

Na de wedstrijd had Ten Hag beweerd dat hij al zijn spelers wel had willen wisselen in de rust. Na het fiasco heeft hij zijn spelers hun vrije zondag ontnomen en ze op trainingscomplex Carrington ontboden. Ze moeten aan de bak, zeker nu Liverpool de volgende tegenstander is. Wanneer deze klassieker net als vorig seizoen in een vernedering eindigt, kan Ten Hag wel eens Frank de Boer achterna gaan, de succesvolle Ajax-manager die in 2017 na vier wedstrijden al kon vertrekken bij Crystal Palace.