Forse kritiek van Raul Castro op Trump bij 65ste verjaardag Cubaanse revolutie

Het was de 65ste verjaardag van de aanval op een kazerne in Santiago de Cuba, de op een na grootste stad van het land, onder leiding van de overleden revolutionaire leider en Rauls oudere broer Fidel Castro. Hoewel de aanval in 1953 mislukte, wordt die gezien als het begin van de opstand die uiteindelijk in 1959 dictator Fulgencio Batista omverwierp.

Castro installeerde vervolgens een links regime op het Caraïbische eiland. Nadat de in 2016 overleden Fidel Castro in 2006 aftrad, nam Raul het van hem over. In april van dit jaar is Miguel Diaz-Canel hem opgevolgd als president.

'Trump onrespectvol en agressief'

Onder het presidentschap van Barack Obama begonnen de VS aan het verbeteren van de betrekkingen tussen Cuba en de VS. Maar dat werd weer tenietgedaan door president Donald Trump. Castro beschuldigde hem ervan te spreken over zijn land op een 'onrespectvolle, agressieve manier, met interventionisme en een lompe manipulatie van de historische waarheid'.

,,We zitten weer in een ongunstig scenario. De euforie herleeft onder onze vijanden", zei Castro voor duizenden aanhangers in Santiago de Cuba. De toespraak werd live uitgezonden op de nationale televisie. In een militair uniform riep de 87-jarige alle Cubanen op om 'iedere uitdaging met eenheid, vastberadenheid, optimisme en een onwankelbaar geloof in de overwinning tegemoet te treden".

Raul Castro tijdens zijn toespraak. Foto EPA

Nieuwe grondwet

De feestelijkheden werden ook door Diaz-Canel bijgewoond. Cuba maakt zich op dit moment op voor een nieuwe grondwet, waarin naar verwachting geen melding meer wordt gemaakt van een communistische staat. Ook wordt het recht op privé-eigendom wellicht erkend en wordt het homohuwelijk mogelijk gelegaliseerd.