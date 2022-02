Forse groei ledenaantallen politieke partijen, FvD veruit de grootste

FvD-leider Thierry Baudet wordt gefotografeerd in de Tweede Kamer. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

In 2021 konden de partijen gezamenlijk bijna 50 duizend nieuwe partijgenoten bijschrijven, een groei van 15 procent. Dat bleek donderdag uit de ledentelling van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen. De partij van Thierry Baudet is in ledenomvang ruim twee keer zo groot als de VVD. De liberalen zagen hun bestand met 1.500 leden licht groeien, maar met 26.550 leden komt de VVD niet in de buurt van FvD. Forum is voor de derde keer op rij de grootste ledenpartij.

Volgens hoogleraar Gerrit Voerman van het Documentatiecentrum plukt Forum de vruchten van een zeer professionele socialemediastrategie die grote groepen weet aan te spreken. ‘Het ledenaantal toont aan dat er een bepaald draagvlak lijkt te zijn voor de ideeën.’ Twijfels over de juistheid van het opgegeven ledenaantal heeft hij deze keer niet, omdat de partij een accountantsverklaring heeft overlegd.

De andere grote winnaar is de Partij voor de Dieren. Die zag het ledenbestand met ruim 24 procent groeien naar een totaal van 23.811 leden. D66 trok met Sigrid Kaag aan het roer ruim 7.000 nieuwe leden aan en kwam uit op bijna 32 duizend leden. ‘Dat is voor D66 historisch, de partij komt voor het eerst boven de grens van 30 duizend uit.’

Bijna alle partijen zagen het aantal leden toenemen. De SP groeide met 1,7 procent naar 32.496 leden. De nieuwe partijen Volt, JA21, Bij1 en BoerBurgerBeweging zijn samen goed voor ruim 25 duizend nieuwe leden. Voerman is onder de indruk van de ledenaantallen van JA21 (5.100) en Bij1 (5.800). ‘Dat zijn stevige aantallen. Zij zijn here to stay’, denkt hij.

Verval bij andere partijen zet door

Daartegenover staat dat het verval bij de grote volkspartijen doorzet. De PvdA heeft na FvD het grootste bestand (40.540), maar verliest 538 leden ten opzichte van 2020. Bij het CDA lopen de leden in grotere aantallen weg. De christen-democraten kenden met een chaotische leiderschapsstrijd en dramatisch verlopen verkiezingen een rampjaar. Ook verloor de partij het populaire Kamerlid Pieter Omtzigt. Het ledenbestand kromp met bijna 7 procent naar 34.832 leden.

‘Electoraal zijn deze partijen geen schim meer van wat zij ooit waren’, zegt Voerman. ‘De confessionelen en sociaal-democraten zijn bijna honderd jaar de steunpilaren van het landsbestuur geweest, maar hebben sinds 2010 verschillende groepen in de samenleving, die zij jarenlang vertegenwoordigden, verloren aan partijen die voornamelijk opkomen voor deelbelangen.’

De grootste verliezer is 50Plus. Het moddergooien bij de ouderenpartij, dat uitmondde in de afsplitsing van de Tweede Kamerfractie, lijkt zijn weerslag te hebben gehad op het ledenaantal. 50Plus zag het ledenbestand met maar liefst 19,5 procent krimpen.

De PVV ontbreekt in het lijstje. Het is niet mogelijk om lid te worden van de eenmanspartij van Geert Wilders. Van BVNL van Wybren van Haga heeft het centrum geen cijfers ontvangen.