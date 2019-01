Forse celstraffen voor jeugdvrienden om grootste postzegelfraudezaak in Nederlandse geschiedenis

Beeld ANP

Hoofdverdachte Jurgen L. kreeg 4,5 jaar cel. Zijn vriend Dimitri W. moet twee jaar en acht maanden de cel in.

De rechtbank kon niet vaststellen wie de zegels in de grootste postzegelfraudezaak in de Nederlandse geschiedenis heeft vervaardigd. De verdachten werden daarom vrijgesproken van het namaken van de guldenzegels. Ook de vader en moeder van de hoofdverdachte kregen een straf opgelegd, vanwege het witwassen van de opbrengst.

Deze krant maakte in 2015 een reconstructie van de zaak. De twee jeugdvrienden stonden bekend als rommelaars en ritselaars. Zo bleef Jurgen ooit een keer klem zitten onder een viaduct met een busje van Dimitri, dat net te hoog was. De politie die kwam helpen trof achterin het busje een partijtje hennep aan.

In 2010 stortten de mannen zich op de postzegels en begonnen op beurzen, veilingen en op het internet guldenzegels op te kopen. Die verkochten ze vervolgens onder de kostprijs aan bijvoorbeeld boekhandelaren, die de guldenzegels op hun pakketjes plakten. De twee mannen hadden het makkelijk gemaakt door kant en klare stickers te vervaardigen met daarop genoeg guldenpostzegels om pakketten te versturen.

In de loop van 2011 ontdekte PostNL dat er ineens heel veel valse guldenzegels in omloop waren en begon een onderzoek. Toen bleek ook dat de controle van PostNL lang omzeild was, doordat op de kant-en-klare velletjes met guldenzegels naast de valse zegels altijd één echte guldenzegel werd geplakt. Zo pikte het detectiesysteem de valse zegels er niet uit. Een jaar later deed justitie invallen bij Jurgen en Dimitri. Ze troffen onder meer een offertes aan voor een Heidelberg Speedmaster, een geavanceerde drukpers, en stansplaten.

Verzamelingen waardeloos

Naar aanleiding van de zaak koos PostNL ervoor om de guldenzegels niet langer te accepteren. Het ongeldig verklaren van het laatste relikwie uit het guldentijdperk zorgde voor grote ophef onder handelaren en verzamelaars van de zegels. Oude guldenzegels die waren uitgegeven tot 2002 werden tot eind 2013 nog steeds gebruikt om post te versturen. Doordat er nog miljoenen in omloop waren, ontstond er een levendige handel. In 2012 werd er voor 2 miljoen euro aan guldenzegels gebruikt. Er waren ook verzamelaars die de guldenzegels als een soort investering zagen. Door de fraudezaak was hun verzameling in één klap niets meer waard.

Tegen de Volkskrant zei hoofdverdachte Jurgen L. in 2015 dat de zaak gebaseerd was op leugens van PostNL en dat in de strafzaak wel zou blijken dat er niets aan de hand was. Hij ontkende in valse zegels gehandeld te hebben en hij had ze ook niet gemaakt. De stansplaten waren volgens hem voor een vriend en hij had nooit een Heidelberg drukpers besteld. Dimitri was na de arrestatie in België een winkeltje begonnen met munten, bankbiljetten en postzegels.