Formule 1-teams mogen van gemeenteraad Zandvoort over het strand rijden

Een ruiter traint haar renpaard op het strand tussen Noordwijk en Zandvoort. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Formule 1-teams mogen in mei afsteken door een beschermd natuurgebied om het circuit in Zandvoort te kunnen bereiken. Een meerderheid van de Zandvoortse gemeenteraad stemde dinsdagavond tegen een voorstel van onder meer GroenLinks, dat coureurs en personeel juist van het strand weg had willen houden.

Tevergeefs: van de zeventien raadsleden sloten tien zich aan bij het college van burgemeester en wethouders in Zandvoort. Dat ziet ook liever niet dat de drie Formule 1-teams die in Noordwijk verblijven, natuurgebied Noordvoort gebruiken om de openbare weg te omzeilen. ‘Een terugvaloptie’, noemde wethouder Ellen Verheij-De Haas (VVD) het. ‘Als vervoer via de weg of lucht niet kan, is vervoer over het strand toegestaan.’

De kwestie draait om het afsteken door de drie Formule-teams die begin mei in Noordwijk slapen: Mercedes (van wereldkampioen Lewis Hamilton), Red Bull van Max Verstappen en AlphaTauri-Honda. Noordwijk verleende ze al eerder een ontheffing om twee dagen door het 3 kilometer lange natuurgebied te mogen: de kwalificatie op 2 mei en de race, een dag later.

Over de openbare weg kunnen ze niet, had het college in Noordwijk eerder gezegd. ‘We sturen de drie Formule 1-teams niet de weg op’, sprak wethouder Roberto ter Hark (VVD, Economie en Toerisme). ‘De supersterren van de Grand Prix komen nergens in een file te staan. Ze lopen geen risico om door fans belaagd te worden’, viel in een gemeentelijke verklaring te lezen.

Modderfiguur

Het Zandvoortse PVV-raadslid Ronald van Tiggelen gaf zijn gemeentebestuur dinsdagavond groot gelijk: ‘Het kan toch niet zo zijn dat meneer Hamilton wel het circuit bereikt, maar het team dat de banden moet wisselen niet?’ Hij wees op het modderfiguur dat Nederland op die manier zou slaan bij de terugkeer van de Formule 1 na 35 jaar.

Lijnrecht daartegenover staan GroenLinks, D66, CDA en PvdA. De indieners van de motie die het natuurgebied had moeten ontzien, zwaaiden in de raadszaal met 28 duizend handtekeningen. ‘We hebben negen maanden geleden Noordvoort geopend’, zei Karim El Gebaly, (enig) raadslid van GroenLinks. ‘De regel is dat de dieren er voorrang krijgen. Die beslissing moeten we gestand doen en verdedigen. Laten we met ons volle verstand de juiste keus maken.’

De ophef over het strandtransport bewijst weer eens dat zo ongeveer alles wat de Formule 1 in Zandvoort raakt onder een vergrootglas ligt. Voor- en tegenstanders van het megasportevenement (voor de drie racedagen waren de 105 duizend beschikbare kaarten per dag in een vloek en een zucht uitverkocht) scheppen er een groot genoegen in elkaar te belasteren, vooral via de sociale media.

Een wandelaar loopt richting Noordwijk vanuit het strandreservaat Noordvoort. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Extinction Rebellion

Ook in de Zandvoortse raadszaal liepen dinsdag de gemoederen hoog op. Burgemeester David Moolenburgh was net aan zijn opening bezig toen betogers van Extinction Rebellion het woord namen. ‘Wees eerlijk over de klimaatcrisis’, sprak een actievoerder. Moolenburgh schorste daarop de vergadering, maar de vrouw maakte stoïcijns haar verhaal af. Nadat de betogers de Extinction Rebellion-yell hadden laten horen, vond een aanwezige het mooi geweest. ‘Opzouten! Wegwezen!’, klonk het over de livestream.

Dutch Grand Prix (DGP), de organisator van de driedaagse, is in verlegenheid gebracht door de commotie over de colonnes van Formule 1-teams die van Noordwijk naar Zandvoort heen en weer willen. Formeel heeft DGP niets te maken met dit deeltje van het toch al complexe vervoersvraagstuk. Het voorstel om het strand te mogen gebruiken en daarbij ook door een strandreservaat dat als rustgebied voor vogels en zeehonden is aangelegd, komt uit de koker van de raceteams zelf.

Ongeacht de uitkomst van het debat, had Stichting Duinbehoud aangekondigd hoe dan ook naar de rechter te stappen. Zeker in het broedseizoen voor vogels is de natuur er zo kwetsbaar dat gemeenten het volgens de natuurbeweging niet kunnen maken om Formule 1-teams er doorheen te laten kachelen.

‘Hoop zand’

Dat vindt ook het CDA. ‘Omdat in dit geval genoeg genoeg is en de natuur daar nu voorgaat’, sprak CDA’er Kees Mettes. Onzin, vond Van Tiggelen (PVV). ‘Het strand is een hoop zand. Behalve een aangespoelde kwal valt er weinig schade aan te richten.’ ‘Die zeehonden merken dit echt niet, en de korfslak ook niet’, zei Astrid van der Veld van Gemeente Belangen Zandvoort.

Wel stelt Noordwijk, net als Zandvoort, limieten aan het aantal ritten en aan de transportmiddelen. Alleen hybride en elektrische auto’s – een Audi e-tron of Porsche Cayenne 4x4 hybride zogezegd – mogen straks tijdelijk over het strand. Maar dan wel graag met ervaren chauffeurs, waarschuwde Van der Veld. Ze had het opgezocht: op 1 en 2 mei is het laagwater, maar 3 mei niet. ‘En we hebben heel wat afgelachen hier met mensen die niet met hoogwater over het strand kunnen rijden.’