Formule 1-organisator vraagt geen overheidssteun en verwacht een groot en succesvol evenement op Zandvoort

ZANDVOORT - Formule 1-coureur Max Verstappen rijdt het eerste officiële rondje op het vernieuwde circuit van Zandvoort in een Red Bull RB8. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

‘We hebben met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de Formule 1 van vorig jaar geëvalueerd en wij hebben besloten niet opnieuw geld te vragen aan het Rijk’, zegt de directeur van de Dutch Grand Prix (DGP) Robert van Overdijk. Vorig jaar vroeg de organisator tevergeefs om financiële steun vanwege inkomstenderving door corona. In Zandvoort werden toen ruim zeventigduizend betalende bezoekers per dag toegelaten, aanstaande september mogen in principe alle drie de dagen 110 duizend toeschouwers komen.

Van Overdijk blijft van mening dat het grootste sportevenement uit de Nederlandse geschiedenis (qua bezoekersaantallen én mediabereik) eigenlijk rijkssteun zou moeten krijgen. ‘Bijvoorbeeld vanwege het economisch belang; we genereren veel werkgelegenheid en reclame voor Nederland.’

Hoeveel verlies DGP (drie bedrijven: het Zandvoortse circuit en twee sportgerelateerde bureaus) vorig jaar heeft geleden, houdt Van Overdijk nog steeds geheim. De komende editie van de Formule 1 in Zandvoort – in principe volgen er daarna nog drie – wordt wel winstgevend, voorspelt hij. ‘Vooral omdat we het entertainment verder gaan uitrollen.’

Artiesten staan te trappelen

Vanwege corona moesten vorig jaar allerlei ‘side-events’ van de autorace worden geschrapt of konden ze alleen in beperkte omvang doorgaan. Bij de tweede editie wordt dat anders, zegt DGP. Artiesten staan volgens Van Overdijk te trappelen om naar Zandvoort te komen en de badplaats kan voor festivalliefhebbers – ook als ze niet van autoracen houden – een magneet worden. ‘De Formule 1 genereert nu eenmaal veel aandacht’, zegt Van Overdijk.

Met die laatste uitspraak verwijst de DGP-directeur ook naar de vele juridische procedures die milieu- en natuurorganisaties tegen het evenement hebben aangespannen. Dinsdag oordeelde de Haarlemse bestuursrechter in zo’n procedure dat de natuurvergunning in stand kan blijven. Die vergunning is nodig omdat de race in beschermd natuurgebied plaatsvindt en de uitstoot en vooral het neerslaan van stikstof (verbindingen) natuur aantast.

‘Er zijn 35 procedures tegen ons aangespannen en we hebben 35 keer gewonnen. Geen slechte score’, blikt Van Overdijk terug. Nummer 36 is op komst. Milieuorganisaties Mobilisation for the Environment (MOB) tekent bij de Raad van State beroep aan tegen de uitspraak van de Haarlemse rechter.

MOB-jurist Valentijn Wösten, die in stikstofzaken vrijwel altijd succes boekt en vaak bij de Raad van State procedeert, verwacht dat dat beroep al in juni kan dienen. Hij wil dan bij de Raad van State een voorlopige voorziening aanvragen. Dat komt neer op een voorlopige uitspraak die eventueel gevolgen kan hebben voor de race van september. ‘Kansloos’, zegt DGP-directeur Van Overdijk, na bestudering van het vonnis van dinsdag.

‘Bizarre’ uitspraak

Hij vervolgt: ‘Zelfs als de Raad van State in een voorlopige uitspraak zegt dat de stikstofgevolgen verkeerd berekend zijn, dan nog blijft onze natuurvergunning overeind. De Formule 1 zal altijd doorgaan. Misschien moeten we dan andere evenementen op het circuit schrappen omdat we op jaarbasis aan stikstofbepalingen moeten voldoen.’

De Haarlemse rechter deed in de ogen van de milieuorganisaties dinsdag een ‘bizarre’ uitspraak. De rechter had zelf om onafhankelijk advies van deskundigen over de stikstofproblematiek gevraagd. Dat advies kwam er ook en heeft de strekking dat DGP veel te rooskleurige stikstofberekeningen heeft opgesteld. De rechter schoof die rapportage terzijde (‘Geen toegevoegde waarde’) en concludeerde dat de natuurvergunning de autorace mogelijk maakt.