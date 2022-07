Formule 1 in Zandvoort wordt een autoluw evenement

De meeste bezoekers van de Grand Prix van Nederland namen op 5 september 2021 de trein vanuit Haarlem naar Zandvoort. Beeld Pauline Niks

‘Dit kan een blauwdruk zijn voor heel veel evenementen’, zegt circuitdirecteur Robert van Overdijk. Bij de driedaagse editie van vorig jaar hadden bezoekers nog wel de mogelijkheid voor de auto te kiezen bij hun reis naar de badplaats. Er waren zo’n 3.500 plekken gereserveerd op een parkeerplaats in Beverwijk, waarna fans met pendelbussen naar het circuit werden gebracht.

Daar bleek amper animo voor; slechts 2 procent van de ruim 200 duizend racefans reisde met de auto af naar het circuit. De rest koos met overgrote meerderheid voor met name trein of fiets. Vooraf werd er nog geschat dat ongeveer 10 procent van de fans met de auto zou komen.

Het was altijd al de doelstelling om van de Grand Prix (GP) binnen drie jaar een zogenoemd autoluw evenement te maken, zegt Roy Hirs, die als manager van het mobiliteitsplan van de F1-race in Zandvoort verantwoordelijk is voor alles wat zich buiten het circuit afspeelt. ‘Maar omdat die drempel nu zo laag is, hebben we besloten die ambitie naar voren te halen. Het is heel krachtig en uniek om bij een evenement van deze omvang te zeggen: wij faciliteren geen regulier bezoekersverkeer.’

Volgens Hirs onderstreept de organisatie zo de woorden die in 2019 werden uitgesproken, toen de terugkeer van de Nederlandse GP na ruim drie decennia werd aangekondigd: de race in Zandvoort moest de ‘duurzaamste van de wereld’ worden.

Kwetsbaar duingebied

Het leidde tot scepsis, met name bij milieuorganisaties. Zij kijken kritisch naar de race op steenworp afstand van kwetsbaar duingebied. Via tal van rechtszaken probeerden zij vergeefs de race te verbieden. Momenteel loopt er nog een ultieme poging bij de Raad van State.

‘We hebben in aanloop naar die eerste editie vooral gehoord waarom het allemaal niet zou kunnen in Zandvoort, met name op mobiliteitsvlak’, zegt circuitdirecteur Robert van Overdijk. ‘Daarom wilden wij vanaf dag één bewijzen dat het wel degelijk gewoon kan: ruim 100 duizend bezoekers per dag en dan ook op de duurzaamste manier die is voor te stellen.’

Met mobiliteitsmanager Hirs, die ook werkte aan grote evenementen als de Tourstart in Utrecht in 2015 en de nucleaire top in Den Haag in 2014, werd er veel tijd gestoken in het mobiliteitsplan. Speerpunt daarin was mensen zoveel mogelijk naar Zandvoort lokken op andere manieren dan met de auto.

Het leidde tot een eerste editie die binnen en buiten de Formule 1 volop lof kreeg, zonder de vooraf gevreesde logistieke ellende. Kanttekening daarbij is wel dat vanwege coronaregels het circuit ‘slechts’ voor tweederde gevuld mocht zijn (ruim 70 duizend in plaats van 110 duizend bezoekers per dag).

Dit jaar gelden die beperkingen niet meer, wat neerkomt op bijna 40 duizend fans meer per dag. Of het dan geen risico is om bij die eerste volwaardige editie meteen alle parkeergelegenheid voor auto’s te schrappen? ‘Nee’, zegt Van Overdijk gedecideerd. ‘Dit past binnen onze kernwaarden en dan is dit ook geen moeilijk besluit om te nemen.’

Twee extra voetgangersbruggen

Hij erkent dat er geld wordt bespaard nu er niets meer voor auto’s geregeld hoeft te worden, maar zegt dat dit ‘absoluut niet’ de motivatie is. ‘Ik denk zelfs dat we meer kosten maken. We plaatsen onder meer twee extra voetgangersbruggen, omdat er nu meer mensen met de fiets en trein komen’, legt hij uit.

Mobiliteitsmanager Hirs maakt zich geen illusies dat kaarthouders alsnog een deel van de route van het circuit op eigen houtje zullen afleggen met de auto, bijvoorbeeld omdat ze uit een gebied komen met weinig ov-aanbod. Hij wil daarom ook niet van het ontmoedigen van autobezoek spreken. ‘We willen laten zien dat de alternatieven beter zijn’, benadrukt hij.

Voor de editie van dit jaar komt er een busterminal met dertien haltes bij het circuit en zijn er afspraken met vervoerder Connexxion gemaakt over het doortrekken van twee buslijnen naar de circuitingang. Ook wordt er nog gewerkt aan een plan met elektrische deelscooters, rijden er net als vorig jaar twaalf treinen per uur naar Zandvoort en zijn er in het hele land opstapplaatsen voor touringcars.

Verder wordt er gesproken met sponsoren en Formule 1-organisatie FOM (Formula One Management) om relaties zo min mogelijk met de auto naar de race te laten komen en wordt het aantal parkeerplekken voor vips met 5 procent (233 plekken) geschrapt.

‘We dagen de FOM dus ook uit, omdat zij die duurzaamheidsambitie (de F1 wil in 2030 klimaatneutraal zijn, red.) hebben’, zegt Roy Hirs. Of hij het al voor zich ziet dat F1-baas Domenicali elke dag op een elektrische scooter naar Zandvoort komt? ‘Dat lijkt mij echt fantastisch’, zegt hij met een brede grijns.