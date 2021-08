Formule 1 in Zandvoort mag doorgaan van rechter: ‘circuit mogelijk anders failliet’

Robert van Overdijk (L), directeur Dutch Grand Prix, voor aanvang van het kort geding. Beeld ANP

Milieuorganisatie Mobilisation for the Environment (MOB) had het kort geding aangespannen vanwege de stikstofuitstoot. De stikstofberekeningen op basis waarvan de provincie Noord-Holland de natuurvergunning heeft verleend, zouden niet kloppen. Daarom wilde de organisatie dat de vergunning voor het organiseren zou worden geschorst.

Tijdens de zitting had MOB voorgesteld de race desnoods zonder publiek te houden, omdat dit veel stikstofuitstoot zou schelen – die is onder meer afkomstig van de auto’s van bezoekers. Bij het driedaagse race-evenement worden dit weekend 70 duizend bezoekers per dag verwacht. ‘Waarom is niet overwogen om het evenement uit te kleden, net als de Olympische Spelen in Tokio?’, vroeg advocaat Valentijn Wösten. De organisatoren vonden dit voorstel ‘onacceptabel’, ook de provincie reageerde afwijzend.

Belangenafweging

De voorzieningenrechter heeft een ‘belangenafweging’ moeten maken, klinkt het in de uitspraak van dinsdagmiddag, omdat de standpunten van beide partijen ‘ver uit elkaar liggen’. De race-organisatie trekt daarin aan het langste eind. ‘Het niet doorgaan van de F1 zou direct leiden tot zeer grote schade en mogelijk faillissement voor Circuit Zandvoort’, aldus de rechtbank. Daarom ziet de rechtbank ‘onvoldoende ruimte’ om de vergunning geheel of gedeeltelijk in te trekken.

MOB, dat is opgericht door milieuactivist Johan Vollenbroek, vergaarde in 2019 landelijke bekendheid door bij de Raad van State het Nederlandse Programma Aanpak Stikstof met succes aan te vechten. De vergunningsprocedure voor onder meer stallen, snelwegen en industrie gaf onvoldoende zekerheid over de hoeveelheid schadelijke stikstof die in de natuur terechtkomt. De uitspraak betekende het begin van de stikstofcrisis: duizenden bouw- en infrastructuurprojecten moesten worden stilgelegd.

De milieuorganisatie kijkt met goede hoop over het aanstaande raceweekeinde heen. Het gerechtelijke oordeel van dinsdag is puur op procesrechtelijke gronden gebaseerd, aldus MOB. ‘De uitspraak zegt niets over de inhoud. Of de race ook de volgende jaren gehouden kan worden, blijft onzeker.’

Dit is niet de enige zaak die milieuorganisaties hebben aangespannen tegen de Grand Prix in Zandvoort. Een andere zaak draaide om aantasting van het leefgebied van de rugstreeppad en de zandhagedis. De rechter wees deze bezwaren af.