Formule 1 gaat op groene toer: in 2030 klimaatneutraal

Voor het duurzaamheidsplan legde de raceklasse de eigen uitstoot onder de loep. Daaruit blijkt dat het globetrottende racecircus dit jaar ruim 256.000 ton aan CO 2 uitstoot. Dat is vergelijkbaar met het jaarlijks energieverbruik van een kleine stad met ruim 30 duizend huishoudens.

Om de uitstoot terug te dringen, introduceert de F1 een uiteenlopend pakket aan maatregelen. Zo gaan de teamfabrieken, die goed zijn voor bijna 20 procent van de uitstoot, in de toekomst volledig draaien op hernieuwbare energie. De auto’s rijden straks op biobrandstof en over zes jaar moeten alle races een duurzaam karakter hebben door onder meer wegwerpplastic uit te bannen op de circuits.

Cruciale rol

‘We erkennen de cruciale rol die alle organisaties moeten spelen bij het aanpakken van het wereldwijde klimaatprobleem’, aldus F1-baas Carey. Hij benadrukt dat de raceklasse altijd voorop heeft gelopen wat betreft autotechnologie. Als het aan hem ligt, is zijn sport straks ook voorloper op het vlak van duurzame innovaties.

Vanwege het benzineslurpende imago van de racerij stond er al langer druk op de Amerikaanse eigenaren van de Formule 1 om iets te doen aan de CO 2 -voetafdruk. Eind vorig maand uitte zesvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton nog kritiek. Hij vond dat de Formule 1 ‘meer moet doen’ om de impact op het milieu te verminderen. Hij kondigde daarbij aan zelf vanaf eind dit jaar klimaatneutraal te gaan leven.

Daarnaast krijgt de Formule 1 steeds meer concurrentie van bijvoorbeeld de volledig elektrische klasse Formule E, waarin meer verschillende automerken actief zijn dan in de koningsklasse. Volgens emeritus klimaatwetenschapper Pier Vellinga is het CO 2 -plan daarom een ‘logische ontwikkeling’.

Nieuwste snufjes

Vellinga: ‘Sterker: als ze dit niet zouden ambiëren, denk ik dat een team als Mercedes niet eens meer aan de start wil verschijnen. Formule 1 is geboren uit de auto-industrie, als etalage voor de nieuwste snufjes. Maar de sport moet wel de industrie blijven reflecteren.’

Daarmee doelt Vellinga op de steeds sterkere nadruk op duurzaamheid in de sector. Bijvoorbeeld als het gaat om elektrisch rijden. ‘Je ziet hoe de Duitse auto-industrie daar nu ook halsoverkop op overschakelt, met miljarden aan overheidsgeld. Die autobedrijven hebben de slag gemist door te blijven inzetten op benzine- en dieselauto’s, en daar balen ze nu ontzettend van.’

Het zal volgens hem wel ‘een moeizame klus’ worden om de CO 2 -uitstoot van de Formule 1 in ruim tien jaar terug te brengen tot netto nul. Simpelweg omdat de middelen die benodigd zijn om dat te bewerkstelligen er over tien jaar waarschijnlijk nog niet zijn. Zoals CO 2 -neutrale vliegtuigen.

Zeven Boeings 747

Juist op dat vlak is er nog veel te winnen. Logistiek is met 45 procent met afstand de grootste bron van CO 2 -uitstoot van het F1-circus. Alleen voor de GP van Brazilië van komend weekeinde zijn zeven Boeings 747 met daarin zo’n 700 ton aan auto’s, onderdelen en elektronica de oceaan overgevlogen. Ter vergelijking: de auto’s zelf zijn verantwoordelijk voor slechts 0,7 procent van de totale uitstoot.

De Formule 1 stelt dat de logistiek slimmer en ‘ultra-efficiënt’ zal worden, zonder daar details over te geven. Daar komt bij dat de komende jaren het aantal races mogelijk alleen maar toeneemt, tot 25 per jaar. Enkelvoudig F1-kampioen Damon Hill schrijft op de website van Sky Sports dat de Formule 1 aan een ‘enorme uitdaging’ is begonnen. ‘Maar als één sport dit kan, is het de Formule 1 wel. De sport draait om het oplossen van problemen en er zijn tal van getalenteerde technici die het geweldig vinden die oplossingen te vinden.’

Volgens klimaatwetenschapper Vellinga zal het in de toekomst niet voorkomen dat F1 ‘een soort folklore’ wordt als een verbrandingsmotor de auto’s blijft aandrijven. ‘Zeker als die straks niet meer in straatauto’s zitten. Een Formule 1-auto wordt dan een beetje vergelijkbaar met de Gouden Koets tijdens Prinsjesdag, als iedereen weer eventjes warm terugdenkt aan de tijd toen we nog met paard en wagen door het land trokken.’