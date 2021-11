Formerende partijen pleiten voor meer migratie in concept-regeerakkoord

Wopke Hoekstra (CDA), Sigrid Kaag (D66), Mark Rutte (VVD) en informateur Johan Remkes op landgoed De Zwaluwenberg voor formatiebesprekingen, 18 september 2021. Beeld ANP

Dat blijkt uit de conceptversie van de migratieparagraaf uit het nieuwe coalitieakkoord dat in handen is van de Volkskrant. Het werd gevonden in een trein, samen met een proeve van een regeerakkoord dat VVD en CDA eind september al hebben geschreven.

Kort na de verkiezingen leken D66 en VVD nog lijnrecht tegenover elkaar te staan over migratie. D66 wilde vastleggen dat Nederland meer kwetsbare vluchtelingen zou opnemen. De VVD was niet principieel tegen een quotum, maar vond dat het aantal – mede gelet op het maatschappelijk draagvlak – ook nul kon zijn.

In de conceptversie van het coalitieakkoord staat echter dat ‘de huidige norm omhoog gaat’ voor kwetsbare vluchtelingen die via de Verenigde Naties in aanmerking komen voor asiel in Nederland. Ook wordt er gekeken naar de regulering van arbeidsmigranten van ‘binnen en buiten de EU’.

Het stuk is nog niet af, maar ingewijden bevestigen dat het wel gaat om het standpunt van de vier partijen tot nu toe. Discussie is er nog over een paar andere punten:

• Kinderpardon

De vier partijen zoeken naar een oplossing voor kinderen die al langer dan vijf jaar in Nederland wonen, maar van wie de ouders niet in aanmerking komen voor een verblijfsstatus. Voorheen gold hier het ‘kinderpardon’, maar het nieuwe kabinet zoekt naar een nieuwe regel die ‘geen aanzuigende werking’ heeft en tegelijkertijd voorkomt dat er telkens ‘politieke en maatschappelijke onrust’ ontstaat over schrijnende gevallen.

• Europese asielregeling

Zolang er nog geen goed werkende Europese asielregeling is, blijven ‘inhumane situaties zoals in vluchtelingenkampen op Lesbos’ bestaan, denken de vier partijen. ‘Niets doen of te weinig regelen betekent een potentiële jaarlijkse politieke crisis rond de wintermaanden.’ Een oplossing zou kunnen zijn dat Nederland met een ‘coalition of the willing’ landen zoals Griekenland ondersteunt.

• Strafbaarstelling illegaliteit

Om uitgeprocedeerde asielzoekers die geen recht op verblijf hebben (‘veiligelanders’) tot terugkeer te dwingen, ligt de vraag op tafel of het weigeren van medewerking aan terugkeer moet worden bestraft.

• Discretionaire bevoegdheid en regie

Uitgeprocedeerde asielzoekers konden voorheen bij de staatssecretaris vragen om een uitzonderingspositie, bijvoorbeeld omdat ze in een bijzonder schrijnende situatie zaten. Sinds 2019 ligt die bevoegdheid bij de IND. Toch is daar weer discussie over. ‘Er moet een effectief ventiel zijn voor schrijnende gevallen’, vinden de vier partijen. De ChristenUnie wil dat het teruggaat naar de bewindspersoon ‘met een sterke stem voor burgemeesters’. Ook twijfelen de partijen of het migratiebeleid nog moet worden uitgevoerd door het ministerie van Justitie, of dat het moet worden overgeheveld naar Sociale Zaken en Werkgelegenheid.