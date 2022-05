Formatie college Den Haag opnieuw geklapt, partijen oneens over wie er mee mag praten

Van links naar rechts: Informateur Gert-Jan Oplaat, informateur Geerten Boogaard, Richard de Mos (Hart voor Den Haag) en Rita Verdonk (Hart voor Den Haag) tijdens de presentatie van de informateurs voor het nieuwe Haagse stadsbestuur in maart. Beeld ANP / ANP

Dat het niet lukt om een college te vormen is opvallend, want het huidige stadsbestuur van D66, VVD, GroenLinks, CDA en PvdA bouwde zijn meerderheid tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van maart uit. Daarmee is nu echter de situatie ontstaan dat PvdA of CDA niet nodig zijn voor een meerderheid, en de VVD wil dan ook dat één van die partijen afvalt. Het college zou dan gaan regeren met een minimale meerderheid van 23 zetels, maar GroenLinks vindt dat juist onwenselijk en wil liever niet zonder de PvdA formeren.

Vorige maand strandde de eerste formatiepoging in Den Haag al vanwege bezwaren tegen Hart voor Den Haag/Groep de Mos, de partij die in maart de grootste werd. De Rijksrecherche doet al drieënhalf jaar onderzoek naar De Mos en zijn partijgenoot Rachid Guernaoui, omdat ze zich in de vorige collegeperiode als wethouders schuldig zouden hebben gemaakt aan corruptie. D66, GroenLinks en de PvdA weigerden daarom om met Hart voor Den Haag samen te werken.

Blokkades

Daarna begon een nieuwe formatiepoging onder leiding van verkenners Annelien Bredenoord en Joost Sneller van D66. Zij hebben in de afgelopen weken maar liefst acht coalitievarianten onderzocht, variërend van vier tot zeven deelnemende partijen. Over de uitdagingen voor de stad is er volgens de verkenners ‘een grote mate van overeenstemming’. Maar, schrijven ze, ‘alle mogelijke coalities stuitten vroeg of laat in het verkenningsproces op een blokkade van één of meerdere mogelijke deelnemers’.

Op 1 mei verzochten D66, VVD en GroenLinks de twee verkenners om een ultieme poging te doen om de partijen bij elkaar te brengen. Dinsdag moesten de partijen alsnog toegeven dat ze er onderling niet uitkwamen. ‘Daarmee zijn wij wat ons betreft aan het einde gekomen van onze opdracht en kunnen wij niet anders dan concluderen dat het niet is gelukt om de bestaande blokkades in afdoende mate weg te nemen’, schrijven de verkenners.

Politieke wil

Eerste Kamerlid Bredenoord en Tweede Kamerlid Sneller constateren dat het ‘bij partijen nog altijd ontbreekt aan de politieke wil’ om zich daadwerkelijk te committeren aan coalitieonderhandelingen. Ze hopen dat de partijen ‘spoedig de politieke wil en het onderlinge vertrouwen zullen (her)vinden om zich over hun blokkades heen te zetten’, zodat die onderhandelingen kunnen beginnen.

D66 Den Haag stelt in een reactie voor dat de gemeenteraad nu ‘een gezaghebbende informateur naar voren schuift’, die moet voorstellen ‘welke partijen over de inhoud samen moeten doorpraten’. De Haagse raad vergadert donderdag over de collegevorming.