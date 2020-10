Forensisch arts: niet zeker of Nicky Verstappen is misbruikt

De rechtbank voorafgaand aan de inhoudelijke behandeling van de rechtszaak tegen Jos B., die wordt verdacht van het ontvoeren, misbruiken en doden van Nicky Verstappen. Beeld ANP

De inmiddels gepensioneerde forensisch arts deed in 2001 en 2019 onderzoek naar mogelijk seksueel misbruik van Nicky. Hij deed dat op basis van foto’s die destijds gemaakt zijn door een politiefotograaf en volgens hem ‘van matige kwaliteit’ en daardoor slechts ‘beperkt bruikbaar’ zijn.

De (lichte) beschadigingen die zijn aangetroffen op zijn lichaam kunnen wijzen op penetratie, maar evengoed op harde ontlasting of krabben bij jeuk. Tijdens het onderzoek kon ook een andere deskundige al geen uitsluitsel geven over de vraag of Nicky al dan niet is misbruikt voordat hij is gestorven.

Het Openbaar Ministerie vervolgt Jos B. voor gekwalificeerde doodslag: het doden van de jongen om een ander misdrijf – het seksueel misbruik – te verdoezelen. De verdachte ontkent iets met de dood of het misbruik van de jongen te maken te hebben.

Angst

In een videoverklaring die vorige week tijdens de eerste zittingsdag van het proces werd afgespeeld in de rechtszaal, beweerde hij het levenloze lichaam van de jongen wel te hebben gevonden op de Brunssummerheide. Maar uit angst dat hij door zijn zedenverleden (ontucht met jonge jongens) niet geloofd zou worden, heeft hij de vondst niet meteen gemeld bij de politie.

Wel heeft hij volgens eigen zeggen de jongen aangeraakt om te kijken of hij nog leefde en daarna ook diens kleding nog ‘gefatsoeneerd’. Dat was volgens de verdachte de verklaring voor alle dna-sporen van hem die op de onderbroek, de pyjamabroek en het lichaam van Nicky zijn aangetroffen.

Voor de rest beroept B. zich vooral op zijn zwijgrecht, op advies van zijn advocaat Gerald Roethof. Dat was ook tijdens de derde zittingsdag het geval. De officier van justitie probeerde B. maandag nader aan de tand te voelen over zijn opmerking in de videoverklaring dat ‘iets’ zijn aandacht had getrokken toen hij destijds tegen een boom aan het plassen was. Op basis daarvan zou hij naar het omheinde kerstbomenperceel zijn gelopen en het lichaam van Nicky hebben gevonden.

‘Heeft u iets gehoord?’, vroeg de officier. B.: ‘Ik beroep me op mijn zwijgrecht.’ Officier: ‘Heeft u iets gezien?’ Hetzelfde antwoord. ‘Heeft u iets geroken?’ Idem. ‘Heeft u iets gevoeld?’ Weer hetzelfde antwoord.

Het OM liet ook een foto in de rechtszaal zien met daarop de plek waar B. ongeveer moet hebben staan plassen, met in de verte het kerstbomenperceel. Hoe kan hij op een afstand van circa 70 meter iets hebben waargenomen? B. onthoudt zich van elk commentaar. Ook een rechter probeert het nog een keer: ‘Hoe bent u van de plasplaats naar het kerstbomenperceel gegaan?’ B.: ‘Ik maak gebruik van mijn zwijgrecht.’