Ford zet Fiesta aan de kant, de eens populaire kleine hatchback past niet in de elektrische toekomst

De productie van de Ford Fiesta in het Britse Dagenham in 1977. Beeld Getty Images

Het model kwam kort na de oliecrisis op de markt en creëerde samen met zuinige concurrenten als de Fiat 127 en de Volkswagen Polo een nieuwe markt. In het bijna vijftigjarige bestaan van de Fiesta werden er 20 miljoen van verkocht.

De Fiesta (zonder trema) werd geroemd om zijn lage prijs, praktische inzetbaarheid en het prettige stuurgedrag. Maar de smaak van klanten is de laatste jaren veranderd: consumenten kopen liever SUV’s dan kleine hatchbacks. Volgend jaar juni loopt daarom de laatste Fiesta van de band in de Fordfabriek in Keulen. Er komt geen elektrische variant.

Ford wil vanaf 2030 alleen nog maar volledig elektrische personenwagens verkopen in Europa. Ook de eens populaire Focus verdwijnt waarschijnlijk van het toneel. Eerder offerde Ford al de zakenauto Mondeo. Andere modellen als de Puma blijven nog wel in productie.

De elektrische opvolgers van de Fiesta worden straks in de fabriek in Keulen gebouwd op basis van een platform dat door Volkswagen is ontwikkeld.

Mercedes

Mercedes-Benz maakte woensdag bekend dat het meer auto’s heeft verkocht dan verwacht. Het luxemerk verhoogde voor de tweede keer dit jaar zijn winstverwachting. Het autoconcern liet eveneens weten dat het zich volledig terugtrekt uit Rusland en onderdelen daar verkoopt. De stap zal volgens het concern geen groot effect op het resultaat hebben.

Mercedes heeft begin maart de productie in Rusland al stopgezet, na de Russische invasie van Oekraïne. De Duitse autofabrikant schreef toen al ruim 700 miljoen euro aan waarde af op de activiteiten in het land. Volgens Mercedes-Benz Rusland worden de aandelen in de lokale dochterondernemingen verkocht aan de Russische autodealerketen Avtodom.