Fonds voor schade door schietpartij in Alphen aan den Rijn

Het fonds moet zorgen voor een ‘eenduidige, voortvarende en zorgvuldige’ behandeling van de claims, meldt de politie zaterdag.

Op 9 april 2011 schoot de 24-jarige Alphenaar Tristan van der V. in het winkelcentrum zes mensen dood; tientallen anderen raakten gewond. Vervolgens sloeg hij de hand aan zichzelf. Na het bloedbad rees de vraag hoe deze man een wapenvergunning kon hebben. Bekend was dat hij psychische problemen en suïcidale neigingen had.

Na een lang juridisch getouwtrek bepaalde de Hoge Raad in september vorig jaar dat de politie aansprakelijk en schadeplichtig is voor de schade die Van der V. met zijn vuurwapengebruik heeft veroorzaakt. Na deze uitspraak besloot korpschef Erik Akerboom dat er een politiefonds voor ‘Alphen’ moest komen.

Ruud Vreeman

Het fonds, met oud-PvdA-Kamerlid Ruud Vreeman als voorzitter, zal zelfstandig claims bestuderen en beoordelen van ruim honderd mensen of ondernemingen die bij het schietincident betrokken waren. Zij verloren een naaste, liepen zelf letsel op of ondervonden materiële of financiële schade.

‘De politie realiseert zich terdege dat geen enkele financiële vergoeding opweegt tegen het leed dat de slachtoffers hebben ervaren. Maar het korps hoopt dat een eenduidige, voortvarende en zorgvuldige afwikkeling van de schade bijdraagt aan de verdere verwerking ervan’, aldus een verklaring op de website van de politie.