Fonds van 100 miljard moet Polen over de streep trekken om de Europese Green Deal te steunen

De EU-landen bereikten in december een akkoord over klimaatneutraliteit in 2050. Alleen Polen heeft meer tijd nodig om zich bij die belofte te kunnen aansluiten en krijgt daarvoor tot juni 2020 de ruimte.

Heel concreet is de Green Deal van de Europese Commissie nog niet. Eigenlijk zijn het vooral aankondigingen van plannen. Toch is er wel wat te zeggen over de praktische haalbaarheid van onderdelen van dit omvangrijke plan.

De klimaattop in Madrid stagneert. De aftrap van de European Green Deal van woensdag moet andere landen stimuleren om zich ook uit te spreken voor ambitieuzere klimaatplannen. Maar hoe valt de Deal?

EU-president Charles Michel wierp in Madrid zijn volle gewicht in de strijd voor een klimaatneutraal Europa in 2050. Maar het blijft de vraag op hoeveel politieke weerstand het ambitieuze doel zal stuiten.