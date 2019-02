Follow the Money: baas Postcodeloterij dirigeerde goededoelengeld naar ‘zijn’ Feyenoord

Robin van Persie in het Feyenoord-shirt van clubsponsor Qurrent. Beeld Dennis Wielders

De goededoelenstichting Doen – die haar geld krijgt van onder meer de Postcodeloterij – heeft circa 20 miljoen euro gestoken in de Rotterdamse voetbalclub Feyenoord. Poelmann, die van 2007 tot 2009 commissaris was bij die club, is via de Vrienden van Feyenoord mede-eigenaar van Feyenoord.

Poelmannn ontkent via zijn woordvoerder dat sprake is van belangenverstrengeling. Het gaat om het omstreden sponsorcontract dat de Amsterdamse groene-energieleverancier Qurrent in 2017 sloot met Feyenoord. Die deal wekte toen al veel verbazing, boze reacties en zelfs opzeggingen van klanten: wat moest een coöperatieve duurzame energieleverancier als shirtsponsor van een profvoetbalclub, nota bene ook nog eens uit Rotterdam?

Qurrent, al jaren verlieslijdend, was opgezet door en eigendom van Doen, tot de stichting in oktober vorig jaar de aandelen overdeed aan Greenchoice.

‘Suikeroom’

Volgens FTM heeft Poelmann het management van Qurrent onder druk gezet om – tegen hun zin – de sponsordeal met Feyenoord te sluiten: ‘Daarmee is hij niet alleen de suikeroom van goededoelenland, maar ook van ‘zijn’ Feyenoord.’

Poelmann stelt via zijn woordvoerder dat hij slechts ‘toehoorder’ bij de raad van toezicht van Doen is, geen stem in Doen heeft en niet in het bestuur zit. ‘Er staat geen enkel aantoonbaar feit in het artikel om de stelling van belangenverstrengeling aan te tonen’, aldus zijn woordvoerder.

In een persverklaring laat de stichting Doen zaterdag weten dat ‘Boudewijn Poelmann Qurrent in 2017 wees op de mogelijkheid om samen te werken met Feyenoord om de naamsbekendheid van Qurrent te vergroten’. De directie van Qurrent heeft vervolgens besloten een partnerschap met Feyenoord aan te gaan dat ‘ervoor heeft gezorgd dat Qurrent in één klap nationale bekendheid kreeg’.

‘Pertinent onjuist’

Volgens de stichting is het ‘pertinent onjuist dat er 20 miljoen euro aan goededoelengeld naar Feyenoord vloeit als gevolg van de garantie die Doen in 2017 heeft afgegeven’. Want het gaat om een garantiestelling voor het geval Qurrent niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Volgens Doen zal met ingang van volgend voetbalseizoen ‘een andere sponsor de verplichtingen overnemen’.

Opvallend is de verklaring die Qurrent eind vorig jaar uitgaf over de overname door Greenchoice. De energieleverancier liet weten dat de sponsorverplichtingen jegens Feyenoord tot het seizoen 2020/2021 worden gegarandeerd, maar dat vanaf komend voetbalseizoen Qurrent niet meer op de Feyenoord-shirts zal staan. ‘Greenchoice kiest voor een andere aanpak’, aldus een persbericht medio december. ‘Van oudsher werken we met beperkte marketingbudgetten vanuit de strategie om vooral aandacht te verdienen met inhoudelijke campagnes en projecten. Wanneer Greenchoice partijen sponsort, zijn dat vrijwel altijd kleinschalige, missie-gerelateerde projecten en partijen.’