Folkartiest Beth Orton: ‘Ik had nog nooit zelf platen geproduceerd, maar ik voelde dat wat ik had gemaakt goed was’

Beth Orton in Amsterdam. Beeld Pauline Niks

De Britse Beth Orton, folktronica-artiest met een rits albums op haar naam (51), wil niet de zoveelste klaagzang afsteken over de moeilijke coronajaren, zegt ze. Ze is in Amsterdam om te praten over haar nieuwe, erg mooie album Weather Alive. ‘Natuurlijk was ik ook even ten einde raad. Ons huishouden is financieel afhankelijk van twee muzikanten, ook mijn man moet het hebben van optredens.’ Haar man is Sam Amidon, de zanger met wie ze al twaalf jaar samenleeft. ‘En dan word je midden in de lockdown ook nog eens van je platenlabel gegooid, en kun je het verder uitzoeken. Maar dat bleek een zegen. Dat ik ineens zo op mezelf werd teruggeworpen maakte me eerst wanhopig, maar gaf me uiteindelijk juist veel ruimte voor creativiteit.’

Orton had het allemaal anders gepland. Ze tekende in 2019 bij een nieuw platenlabel, werd gekoppeld aan wat ze een heel ‘fancy’ producer noemt en ging aan de slag. ‘Dat wil zeggen: het ging eigenlijk meteen mis. Er was totaal geen klik. Hij begreep mijn grapjes niet en hoorde niets in mijn liedjes. Thuis reageerde ik alles af op mijn man en kinderen. Het was een drama. Toen daar die corona-ellende overheen kwam was ik ten einde raad. Maar toen vond ik redding bij een oude piano die we in onze schuur hadden staan. Ja echt, zo kan het gaan.’

Zonnetje in huis

Niet dat Orton echt goed kan spelen, haar liedjes schrijft ze op gitaar. Maar ze was vastgelopen, kon nergens heen en ja, die piano stond daar maar in het schuurtje in Londen. ‘Sam en de kinderen werkten me toch maar op de zenuwen, dus ik zei: jongens ik ben er even niet. Sam pas jij op de kinderen, mama gaat pianospelen.’

De mededeling van haar kersverse platenmaatschappij dat ze van haar af wilden kwam eigenlijk op een goed moment. ‘Ze kochten me af voor een leuk bedrag zodat we niet ons huis uit hoefden. Toen nam ik zelf het heft in handen. Ik had nog nooit zelf mijn platen geproduceerd, maar ik voelde dat wat ik pingelend op de piano had gemaakt goed was. Donker, maar mijn favoriete songschrijvers Leonard Cohen en Nick Cave zijn ook niet altijd het zonnetje in huis.’

Veel heeft ze te danken aan Tom Skinner, drummer van jazzband Sons Of Kemet die op moment ook speelt in The Smile, de nieuwe groep van Thom Yorke. ‘Die band bestond nog niet toen we samen aan de gang gingen, Tom verveelde zich dood.’ Skinner kwam met goede ideeën en andere muzikanten. ‘Tom kent ook veel mensen uit het jazzcircuit, zoals saxofonist Alabaster DePlume, maar die had ik nou net zelf gevonden.’ Kerstmis 2020 ging ze de stad in om kadootjes voor haar man te kopen. ‘Elpees van Alice Coltrane en Don Cherry, jazzplaten waar wij allebei graag naar luisteren. De verkoper tipte me werk van DePlume, dat was nieuw en veelbelovend. Ik ben gaan luisteren en was gelijk verkocht.’

Stierenvechten en liedjes zingen

Inmiddels behoort DePlume dankzij zijn album Gold tot de ‘coming men’ in de Britse jazz. ‘Maar gelukkig had hij toen nog alle tijd om met ons mee te spelen. Heel fijn, zo’n saxofonist die alle gaten die ik achterlaat precies weet op te vullen.’

Het schuurtje werd ingeruild voor een heuse studio, waar in een paar dagen tijd het album Weather Alive werd opgenomen. ‘Ik wist echt niet dat ik het kon, maar zelf produceren ging me eigenlijk heel goed af. Had ik dat maar vaker gedaan. Ik dacht bij al mijn platen dat ik mijn lot in handen van anderen moest leggen. Los van mijn debuutalbum Trailer Park was ik eigenlijk nooit echt gelukkig met het resultaat.

Trailer Park verscheen in 1996 en werd mede geproduceerd door dj Andrew Weatherall. ‘Ook die plaat was een gevolg van mezelf dwingen tot iets nieuws’, zegt Orton. Toen ze 19 jaar was, net na de dood van haar moeder, trok ze naar Thailand waar ze maandenlang in een klooster verbleef. Ze deed zichzelf de belofte bij terugkomst twee dingen te doen waar ze het bangst voor was. Stierenvechten en live liedjes zingen. ‘Dat laatste bleek al eng genoeg. Ik schreef teksten en gedichten maar durfde die nooit voor te dragen. Eenmaal terug in Londen moest ze haar belofte nakomen, vond Orton. ‘Ik viel met mijn neus in de boter en kwam in een hele hippe dancescene terecht. Ik raakte in 1991 verslaafd aan het album Screamadelica van Primal Scream, ontmoette Andy Weatherall en verloor langzaam mijn podiumangst.’

Orton ontwikkelde haar skills en kreeg na een paar jaar een platencontract bij Heavenly, dat haar vroeg met wie ze het liefst zou werken. ‘Dat werd Andrew. Door hem overwon ik al mijn angsten, durf ik wel te zeggen. Trailer Park was een succes dat ik voor mijn gevoel nooit heb geëvenaard.’

De plotselinge dood van Andrew Weatherall in februari 2020 heeft er bij Orton fink ingehakt. ‘De wat droeve klank en thematiek van de plaat komt daardoor. Niet dat ik ben gaan zitten met het idee: deze is voor Andrew. Maar zijn overlijden wierp een schaduw over mijn leven en werk. En dat hoor je volgens mij terug.’

Beth Orton: Weather Alive. Partisan Records/PIAS.