FNV: zo’n 15 procent van de rijksambtenaren werd ooit onder druk gezet om niet integer te handelen

Respondenten gaven aan dat zij onder druk van (meestal) leidinggevenden onder meer informatie moesten achterhouden en uitkomsten van rapporten moesten aanpassen. Sommige ambtenaren stelden dat hen werd gevraagd strafbare feiten niet aan te geven, uren op andere dagen bij te schrijven of collega’s een negatievere beoordeling te geven.

Meer dan de helft van de ambtenaren die tegen hun zin regels moest overtreden, zegt daar psychische gevolgen van te ondervinden zoals stress, angst en schuldgevoelens. Een minderheid kaartte de integriteitsschending aan bij een leidinggevende of vertrouwenspersoon. Wel sprak men er vaak over met directe collega’s of familie.

Integriteit

De vakbond benaderde de Rijksambtenaren online. Vrijwel alle deelnemers aan de enquête zijn lid van de FNV (94 procent). Ruim tweehonderd van de bijna veertienhonderd respondenten reageerden bevestigend op de vraag van FNV over integriteitsschendingen. Toch stelde 57 procent van de ambtenaren dat op hun ministerie veel aandacht is voor integer handelen.

Leidinggevenden en directeuren op ministeries moeten worden gewezen op hun voorbeeldfunctie, stelt de vakbond. Ambtenaren zijn niet snel geneigd om bij de leiding melding te doen van overtredingen omdat de druk regels te overtreden bij diezelfde leiding vandaan komt. De overheid zou ambtenaren duidelijker moeten maken waar zij wel terecht kunnen.