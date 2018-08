FNV wil naar rechter om payrolling bij omroepen: ‘Constructie veroorzaakt tweedeling op de werkvloer’

De vakbond FNV en de Nederlandse Vereniging van Journalisten bereiden een rechtszaak voor tegen een of meer omroepen die journalisten inhuren via een payrollbedrijf. Die constructie veroorzaakt in toenemende mate ‘een tweedeling op de werkvloer’, vinden ze.

Een cameraman bij de uitzending van de Amsterdamse stadszender AT5 bij het Leidseplein in Amsterdam. De getoonde cameraman komt niet in dit verhaal aan het woord. Foto Hollandse Hoogte

Sommige payrollers worden volgens de bonden structureel onderbetaald, ze verdienen nauwelijks meer dan het minimumloon. Op grond van de cao moeten ze evenveel verdienen als collega's met een contract. De bonden willen hierover overleggen met omroepen. Als dit niet tot een oplossing leidt, zijn ze bereid juridische stappen te zetten.

Nederland telt zo’n 300 duizend payrollers, ruim 3 procent van de werkzame beroepsbevolking. Dit aantal groeit, al huurt de rijksoverheid sinds 2013 geen personeel meer in via deze constructie. Minister Koolmees (Sociale Zaken) stuurt dit najaar een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer waarin staat dat opdrachtgevers payrollers hetzelfde moeten behandelen als reguliere werknemers.

Regionale omroepen

Bij nationale, maar vooral regionale omroepen is payrolling populair. Ze huren medewerkers in via een administratiekantoor, Tentoo. Een omroep werft journalisten, het administratiekantoor neemt die in dienst en leent deze journalisten permanent uit aan die omroep. Tentoo is formeel de werkgever, de omroep stuurt de journalisten aan. Mediabedrijven kunnen personeel zo langer inhuren met een tijdelijk contract, de pensioenpremie is veel lager en Tentoo neemt de ‘ondernemersrisico’s’ over, zoals doorbetaling bij ziekte.

De Volkskrant sprak vier verslaggevers die werken als payroller. Zij wilden alleen anoniem hun verhaal doen, uit angst voor hun baan. De enige manier waarop ze aan de slag konden, was via Tentoo. ‘Op vrijdag hoor ik of er maandag werk voor me is’, zegt een van hen. ‘Soms lig ik de hele nacht te piekeren.’ Sommige payrollers verdienen nauwelijks meer dan het wettelijk minimumloon: 10 euro 22 per uur, bruto. Ze kunnen moeilijk rondkomen en krijgen doorgaans geen hypotheek.

Helft op bankrekening

De FNV en de NVJ hebben ruim een jaar onderzoek gedaan naar payrolling, zegt Lisa Blaas, FNV-bestuurder Handhaving & Naleving. Verslaggevers denken volgens haar aanvankelijk dat het ‘uurtarief’ dat ze afspreken met een omroep niet extreem laag is. Maar het is een ‘all-intarief’, dat de omroep overmaakt aan Tentoo. Daarvan belandt maar grofweg de helft op de bankrekening van de journalist. ‘Dat wordt er vaak niet duidelijk bij verteld, omroepmedewerkers voelen zich misleid.’

‘Niets illegaals’

Omroepbestuurders beklemtonen dat ze transparant zijn en niets illegaals doen. ‘Het is aan de verslaggever zelf of hij akkoord gaat met ons aanbod’, zegt Ib Haarsma, hoofdredacteur van RTV Rijnmond. ‘De wereld is veranderd, werkgevers en werknemers hebben minder behoefte aan een baan voor het leven.’

‘Het liefst willen we af van payrolling. Anders moeten er in ieder geval nog afspraken worden gemaakt over een gelijk pensioen', zegt Lisa Blaas, FNV-bestuurder Handhaving & Naleving. ‘De overheid neemt maatregelen, terwijl publieke omroepen doorgaan met het onderbetalen van personeel. Des te erger is dat zij dit doen met belastinggeld.’

Paul den Ronden, directeur van Tentoo, stelt dat zijn bedrijf zich aan de regels houdt. ‘Er is toch niks mis mee, als mensen hier zelf voor kiezen? Wij voorzien in een behoefte.’