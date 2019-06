FNV-steun voor pensioenakkoord op losse schroeven na week vol tegenslagen

Na bijna tien jaar onderhandelen sloten vakbonden, werkgevers vorige week een principeakkoord over een nieuw pensioenstelsel. Hierin spraken zij onder meer af dat de AOW-leeftijd minder snel stijgt, mensen met een zwaar beroep eerder kunnen stoppen en zelfstandigen makkelijker toegang krijgen tot het collectieve pensioenstelsel.

Maar die afspraken zijn pas definitief beklonken als de vakbonden FNV en CNV instemmen. De FNV legt het oordeel in handen van de leden, die sinds woensdagmiddag kunnen stemmen op de website. Dat verliep niet zonder slag of stoot: de server bezweek binnen enkele uren onder de grote drukte op de website, omdat veel leden tegelijkertijd hun keuze vastlegden.

FNV verzocht het later nog eens te proberen en inmiddels zijn alle technische mankementen verholpen. Van de meer dan een miljoen leden hadden woensdagavond ruim honderdduizend gestemd. De vakbond verwacht niet dat de technische problemen leiden tot een verlate uitslag van het pensioenreferendum, die zaterdagmiddag wereldkundig wordt gemaakt. De uitslag is ‘zwaarwegend’, maar niet bindend; het ledenparlement velt zaterdag het definitieve oordeel.

Rekenrente

Of de technische tegenslagen nog niet genoeg waren voor FNV werd deze week ook nieuw leven geblazen in de discussie over het verlagen van de rekenrente. Dinsdag kondigde De Nederlandsche Bank aan de rekenrente voor pensioenfondsen vanaf 2021 verder te verlagen, op advies van een wetenschappelijke commissie onder leiding van Jeroen Dijsselbloem, voormalig minister van Financiën. Het advies had niet op een slechter moment kunnen komen voor de vakbond. Een lagere rekenrente maakt het voor pensioenfondsen moeilijker om aan hun toekomstige verplichtingen te voldoen.

De kans op een verhoogde oudedagvoorziening komt daarmee in gevaar en het FNV-bestuur was bang dat het negatieve sentiment de leden ertoe zou bewegen het akkoord massaal weg te stemmen. In een e-mail riep het bestuur woensdag op om het advies van Dijsselbloem zo veel mogelijk te negeren bij informatiebijeenkomsten. ‘Wat wij niet willen is dat de communicatie de stemming over het pensioenakkoord gaat beïnvloeden, en al helemaal niet negatief.’

Een dag later is die strategie alweer overboord gegooid. ‘Die mail is niet meer geldig’, zegt een FNV-woordvoerder. Op informatiebijeenkomsten over het pensioenstelsel komt het onderwerp rekenrente veelvuldig aan bod. ‘Er wordt in de praktijk over Dijsselbloem gesproken. Veel sceptische leden zijn blij met de antwoorden. Maar in eerste instantie was de verwarring groot.’

Zorgen en nee-stemmers

Ook onder de 105 parlementsleden van de FNV, die zaterdagmiddag het finale lot van het akkoord bepalen, wordt deemoedig gekeken naar het advies van Dijsselbloem. ‘Het rapport brengt veel zorgen en nee-stemmers teweeg’, zegt FNV-parlementslid Sooi van Weegberg. ‘Mijn achterban – streekvervoer – is overwegend tegen.’

Van Weegberg toont zich ook kritisch over de campagne van zijn eigen FNV-bestuur: ‘Als we afspreken om het referendum neutraal voor te leggen, moet dat worden nageleefd. Nu geeft het bestuur er een positieve draai aan met een hele promotiecampagne. Dat is beïnvloeding en contrasteert met wat we hebben afgesproken.’