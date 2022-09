FNV: lonen moeten automatisch gecorrigeerd voor inflatie

Beeld ANP / Harold Versteeg

De bond probeert zo de koopkracht van werkenden te stutten. Die is afgelopen jaar ‘als sneeuw voor de zon verdwenen’ als gevolg van de gierende inflatie en daarbij achterblijvende lonen. Niet eerder zag het Centraal Bureau voor de Statistiek zo’n groot verschil tussen de prijs- en de loonstijgingen. Dat moet anders, vindt de vakbond. Die wil dat de lonen elk jaar per januari met terugwerkende kracht worden verhoogd met de inflatie van het vorige kalenderjaar. Dat zou voor dit jaar uitkomen op een plus van zo’n 12 procent.

De looneis, die traditiegetrouw wordt gepresenteerd de dag voor Prinsjesdag, zal de inzet zijn voor de cao-onderhandelingen in alle sectoren. Nog altijd vallen zo’n 80 procent van alle werkenden onder een collectieve arbeidsovereenkomst. Binnenkort zullen onder meer die voor de kinderopvang, ziekenhuispersoneel, gemeenten en metaalsector moeten worden vernieuwd.

Het is nog maar zeer de vraag of het ’s lands grootste vakbond zal lukken om de looneis te verzilveren. Afgelopen jaar eiste FNV ook al automatische prijscompensatie (apc) plus 100 euro bruto, maar dat bleek aan dovemansoren gericht: slechts in 13 cao’s maakte de apc zijn opwachting, waaronder bij de universitair medisch centra en schilders. Gemiddeld genomen namen de lonen afgelopen jaar toe met 3,3 procent, zo berekende werkgeversorganisatie AWVN.

Recessie

Werkgevers zijn niet happig om de lonen fors te verhogen en al helemaal niet als die loonstijgingen automatisch worden gekoppeld aan de prijzen. Het roept herinneringen op aan de jaren zeventig. Toen hadden vrijwel alle cao’s nog zo’n apc. Destijds financierden bedrijven de loonsverhogingen door de prijzen te verhogen waardoor de lonen weer stegen. Lonen en prijzen bleven elkaar omhoog jagen tot Nederland uiteindelijk in een recessie belandde. In 1982 werd afscheid genomen van de apc.

Maar volgens vakbond FNV is die angst niet gegrond: de lonen worden met de apc immers pas achteraf gecorrigeerd voor inflatie. Daarnaast wijst de bond op de recordwinsten die bedrijven vorig jaar en in het eerste kwartaal van dit jaar boekten. Uit eerdere berekeningen van het Centraal Planbureau bleek al dat een steeds kleiner deel van die winst bij de werkende terechtkwam: van elke verdiende euro ging vorig jaar 74,9 cent naar loon, het jaar daarvoor was dat 77 cent.