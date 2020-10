FNV krijgt meldingen van besmet zorgpersoneel dat toch moet werken

Beeld ANP

Dit zegt een woordvoerder van FNV Zorg en Welzijn donderdag. ‘Wij hadden signalen gekregen dat dit gebeurt. Maar het aantal is hoger dan wij hadden verwacht.’

Eerder deze week bracht FNV naar buiten dat de vakbond signalen kreeg dat besmette zorgmedewerkers toch aan het werk moeten als zij slechts milde klachten hebben. Dit vanwege de grote personeelstekorten in de zorg en de moeite die veel instellingen hebben om de roosters rond te krijgen. Volgens zorginstellingen is het soms kiezen tussen twee kwaden: zet je personeel met een verhoogd risico in, of help je minder patiënten?

FNV riep zorgmedewerkers op hiervan melding te doen. De meeste meldingen komen uit de verpleeghuissector, maar er zijn ook meldingen uit de kinderopvang, de ziekenhuizen en de ggz.

FNV beraadt zich op juridische stappen tegen deze werkgevers. Maar dat is lastig, zegt de FNV-woordvoerder, vanwege de versoepelde quarantainerichtlijnen voor ‘onmisbare zorgmedewerkers’ van het RIVM. Die geven zorginstellingen meer ruimte. ‘Maar dat ook mensen die zijn besmet zijn met corona aan het werk mogen worden gezet, staat niet in de RIVM-richtlijn.’

Volgens de richtlijnen van het RIVM mogen zorgmedewerkers bij grote nood aan het werk terwijl zij een verhoogd risico vormen. Bijvoorbeeld als zij terugkeren uit een land waar code rood of oranje geldt, of wanneer zij nauw contact hebben gehad – of samenwonen – met een positief getest persoon. Die versoepeling van de quarantaineplicht is volgens de richtlijn alleen mogelijk ‘indien de continuïteit van de zorg in het geding komt’ door personeelskrapte.

Belangenorganisaties van zorgpersoneel als NU’91 en V&VN hadden deze al eerder bekritiseerd. Het is volgens hen ‘schipperen met veiligheid’ en ‘geen oplossing voor het personeelstekort’.