FNV kiest voor het eerst een SP’er tot voorzitter, maar Tuur Elzinga zal het roer niet omgooien

Tuur Elzinga, nu vice-voorzitter van het FNV, schuift een plekje op in de rangorde. Beeld Kiki Groot

Bij de voorzittersverkiezing versloeg Elzinga opponent Kitty Jong (56) met 52 procent van de stemmen. Ruim 120 duizend vakbondsleden brachten de afgelopen maanden hun stem uit. Tuurs verkiezing betekent geen breuk met het verleden, geen radicale koerswijziging. Bij de FNV-verkiezing profileerde Elzinga zich juist als ‘polderaar’ die akkoorden met werkgevers en kabinet niet versmaadt, terwijl zijn tegenstrever Kitty Jong als PvdA-lid juist een activistische koers voorstond waarbij zij akkoorden met het kabinet afwees.

Tijdens zijn overwinningsspeech benadrukte Elzinga nog eens waar hij de komende vier jaar aan wil werken: een vaste baan moet weer de norm worden, het minimumloon moet omhoog en de AOW en het sociaal minimum moeten meestijgen. ‘De coronacrisis laat zien dat er te veel onzekerheid is’, aldus Elzinga. ‘Den Haag belooft er wat aan te doen maar we moeten zorgen dat ze het waarmaken. Ze moeten naar ons blijven luisteren, als het nodig is leggen we het land plat.’

Elzinga was de afgelopen vier jaar al vice-voorzitter onder FNV-voorzitter Han Busker. Hij was in het bestuur verantwoordelijk voor het overleg over modernisering van de pensioenen. Dat onderwerp spleet de FNV in 2010. Elzinga slaagde erin om in 2019 een akkoord op hoofdlijnen te sluiten met werkgevers en kabinet, wat in 2020 verder werd uitgewerkt. Beide akkoorden werden uiteindelijk door het ‘ledenparlement’ van de FNV aanvaard.

Dat ledenparlement is sinds 2012 eigenlijk de baas bij de FNV. Eens in de vier jaar worden de leden daarvan gekozen tegelijk met een nieuwe voorzitter. Dat gremium werd de afgelopen jaren nationaal bekend door eindeloos te steggelen over het pensioenakkoord van Elzinga. Intern bemoeit het ‘parlement’ zich met van alles en nog wat. Het ledenparlement kiest straks een algemeen bestuur en een dagelijks bestuur, waarmee Tuur moet gaan werken. Kitty Jong maakte woensdagochtend al bekend zich daarvoor verkiesbaar te stellen.

Elzinga was in 2012 een van de vijf ‘kwartiermakers’ die onder leiding van Jetta Klijnsma – toen PvdA-Kamerlid, daarna staatssecretaris van Sociale Zaken in Rutte II en nu commissaris van de Koning in Drenthe – na alle ruzies in de FNV een nieuwe organisatie voor de vakbeweging opstelden. Die reorganisatie werd tot 2016 uitgewerkt onder FNV-voorzitter Ton Heerts – nu burgemeester van Apeldoorn.

Voordat Elzinga in 2016 lid werd van het FNV-bestuur was hij negen jaar lid van de Eerste Kamer voor de SP. Daar hield hij zich bezig met sociale zekerheid, pensioenen en bijstand en hij voerde het woord over buitenlandse en Europese zaken. Het lidmaatschap van de Eerste Kamer is geen voltijdsbaan. Elzinga werkte toen ook bij FNV Mondiaal. Voor hij lid werd van de Senaat werkte Elzinga bij de fractie van de SP in de Tweede Kamer en was algemeen coördinator van solidariteitsfonds XminY. Hij studeerde aan de Universiteit van Amsterdam natuur- en sterrenkunde en politicologie, maar beide studies rondde hij niet af.