FNV akkoord met pensioenhervorming; meeste partijen tevreden, SP spreekt van ‘gokpensioen’

WAT GAAT ER VERANDEREN AAN UW PENSIOEN?





-Iedere werknemer krijgt een persoonlijke rekening bij zijn pensioenfonds.

- Op die rekening staat hoeveel premie is ingelegd en hoeveel winst of verlies daarmee met beleggingen is gemaakt. De premie wordt, net zoals nu, collectief belegd. Een aandeel in winst of verlies wordt bijgeschreven op de persoonlijke rekening.

-Bij de persoonlijke rekening staat hoeveel pensioen het geld kan gaan opleveren op basis van verdere premiebetaling plus ‘projectierendement’. Dat is niet één bedrag maar varieert van ‘slecht weer’ via ‘neutraal’ naar ‘mooi weer’.

-Omdat het een raming is van en geen toezegging, zoals nu, over het te behalen pensioen op basis van het gemiddeld verdiende loon, vervalt het belang van de rekenrente. Die was belangrijk omdat sprake was van een toezegging. Door de lage rente staan pensioenfondsen er al jaren slecht voor en kunnen pensioenen van ouderen en de opgebouwde pensioenen van werkenden vaak al jaren niet verhoogd.

-Als het meezit met de beleggingen gaan de pensioenen van ouderen omhoog, als het tegenzit omlaag. Beleggingswinst of -verlies wordt niet in een keer verrekend, maar gespreid over een paar jaar. Daardoor kunnen winst en verlies tegen elkaar wegvallen.

-Er komt per pensioenfonds een solidariteitsfonds van maximaal 15 procent van het totaal belegde vermogen. Dit fonds wordt gevuld met een deel van de betaalde premie en met een deel van de beleggingswinst. Met dat fonds kunnen grote schokken in beleggingen worden opgevangen.

-Voor iedere werknemer wordt de premie op zijn eigen rekening bijgeschreven. Dat is voordelig voor jongeren, maar een nadeel voor 45-plussers. Die middelbare werknemers moeten per pensioenfonds voor dat nadeel gecompenseerd.

-Bij pensionering kunnen werknemers ervoor kiezen 10 procent van het opgebouwde vermogen op de persoonlijke rekening in één keer op te nemen voor bijvoorbeeld afbetaling van het huis, een verbouwing, een grote reis of een gift aan kinderen. Het pensioen wordt dan 10 procent lager.

- Het nabestaandenpensioen voor verweduwden en wezen van werknemers wordt gemoderniseerd, zodat nabestaanden niet voor financiële verrassingen komen te staan, hetgeen nu vaak het geval is. Het nabestaandenpensioen voor partners van gepensioneerden blijft zoals het is.