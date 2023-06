Florida zet zich schrap voor protesten bij voorgeleiding Trump in Miami

Bij de rechtbank in Miami wordt extra politie ingezet. Beeld Getty Images via AFP

Trump omschrijft zijn vervolging zelf als een politiek gemotiveerde heksenjacht die moet voorkomen dat hij opnieuw president kan worden. ‘Ze hebben de ene heksenjacht na de andere gelanceerd om onze beweging te stoppen, om de wil van het Amerikaanse volk te dwarsbomen’, aldus Trump na de bekendmaking van de aanklacht.

Uit de beschuldiging die vrijdag openbaar werd gemaakt, blijkt dat de oud-president onder meer wordt aangeklaagd voor ‘het achterhouden van informatie over de nationale veiligheid’ en ‘belemmering van de rechtsgang’. Hij heeft volgens het document de nationale veiligheid van VS in gevaar gebracht door nucleaire geheimen mee te nemen. In totaal wordt hij op 37 punten aangeklaagd.

Proud Boys

De autoriteiten hebben de afgelopen dagen scherp in de gaten gehouden welke protestacties worden georganiseerd, schrijft The Washington Post. Zo zou een lokale tak van de extreemrechtse Proud Boys vandaag willen demonstreren bij de rechtbank. Leiders van die groep werden eerder al veroordeeld vanwege hun betrokkenheid bij de bestorming van het Capitool na de door Trump verloren presidentsverkiezingen.

Sommige aanhangers hinten op een nieuwe escalatie van protesten. De Republikeinse politica Kari Lake organiseerde maandagavond een manifestatie in Palm Beach om Trump te steunen. Ze omschreef de vervolging van haar partijgenoot afgelopen weekend als een oorlog. ‘Als jullie president Trump willen pakken, moeten jullie langs mij en 75 miljoen andere Amerikanen’, aldus Lake op een partijconferentie.

Miami heeft politiemensen verboden om vandaag vrij te nemen. Agenten die normaliter in burger werken, moeten volgens de krant dit keer een uniform dragen. Dan kunnen ze in noodsituaties sneller uitrukken. Trump wil zelf enkele uren na zijn voorgeleiding gaan speechen bij zijn golfclub in New Jersey.

Trump wordt vandaag om 15 uur plaatselijke tijd (21.00 uur in Nederland) verwacht bij de rechtbank.