Florida voegt zich bij staten die transgender meisjes deelname aan schoolsport verbieden

Gouverneur Ron DeSantis. Beeld AFP

‘We geloven dat het heel belangrijk is dat de integriteit van deze competities beschermd blijft’, zei de Republikeinse gouverneur Ron DeSantis bij het ondertekenen van de maatregel op een christelijke school in de stad Jacksonville. ‘In Florida doen meisjes aan meisjessporten en jongens aan jongenssporten. We baseren ons op biologie en niet op ideologie als we sport beoefenen.’

DeSantis ondertekende de maatregel op de eerste dag van juni, een maand die in de VS in het teken staat van lhbti-rechten met onder meer Pride-optochten.

‘Verschrikkelijk’, reageerde afgevaardigde Carlos Smith, een Democratische afgevaardigde uit Florida latino en homo is. ‘De eerste dag van de Pride-maand en gouverneur DeSantis tekent een wet die kinderen verbiedt aan schoolsporten te doen. Dit zorgt voor transfobie en brengt kwetsbare kinderen zonder een zinnige reden in gevaar.’

De National Collegiate Athletic Association (NCAA), die onder meer sportcompetities tussen scholen organiseert, heeft zich uitgesproken tegen het uitsluiten van transgender leerlingen en dreigt met mogelijke boycots. DeSantis trekt zich daar niets van aan, zei hij na het ondertekenen van de wet. De NCAA heeft geen invloed op het beleid in individuele staten, aldus de gouverneur.

De mensenrechtenorganisatie The Human Rights Campaign die opkomt voor de rechten van de lhbti-gemeenschap heeft een rechtszaak tegen de maatregel aangekondigd. In Virginia loopt al een soortgelijke rechtszaak.