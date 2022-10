Florida neemt ‘ongekende’ schade op na doortocht orkaan Ian: zeker 50 doden en enorme verwoesting

De verwoesting in de staat Florida is enorm. Beeld Getty Images

In Florida waren nog lang niet alle gebieden door hulpverleners bereikt, maar duidelijk was wel dat de verwoesting in de staat enorm is. De omvang van de schade was niet bekend maar zou zeker tientallen miljarden euro bedragen. De grootste verwoesting zou zijn aangericht aan de kust, waar de combinatie van de rukwinden en de opgezweepte golven van de oceaan hele gebieden verwoestte.

Op het moment dat Ian woensdag Florida trof was het een orkaan van de vierde categorie en daarmee een van de zwaarste stormen in de recente Amerikaanse geschiedenis. De storm ging gepaard met windstoten van 240 kilometer per uur en enorme hoosbuien. Bomen werden uit de grond gerukt, gebouwen verwoest, bruggen werden weggeslagen en huizen en wegen raakten overstroomd. Kuststeden als Sarasota , Venice en Fort Myers werden het zwaarst getroffen, maar ook landinwaarts is de schade groot.

President Joe Biden en zijn echtgenote zijn van plan woensdag een bezoek aan het getroffen gebied te brengen. Vrijdag sprak Biden al over de ‘vermoedelijk ergste schade in de Amerikaanse geschiedenis’. ‘We beginnen pas net de schaal van de verwoesting te zien’, zei hij.

Het dodental bleef de afgelopen dagen stijgen. In Florida kwamen volgens persbureau AP 47 mensen om, en in de staten South en North Carolina later nog eens vier. Duizenden mensen zouden nog vast zitten in ondergelopen huizen. Reddingswerkers hebben zo’n duizend bewoners uit hun benarde positie kunnen redden, voornamelijk via de lucht. Bijna een miljoen huishoudens zaten zondag nog steeds zonder elektriciteit. Bij meer dan een miljoen anderen was de stroom zaterdag weer hersteld.

Het leger helpt met de evacuatie van inwoners uit hun ondergelopen huizen. Beeld REUTERS

South Carolina

Vrijdag en zaterdag trok de orkaan, die langzaam afzwakte, over South- en North Carolina, waar windsnelheden werden gemeten tot 140 kilometer per uur. De gouverneur van South Carolina riep vrijdag de noodtoestand uit en waarschuwde burgers om zoveel mogelijk binnen te blijven. Ook in die staten viel op veel plaatsen de stroom uit, werden bomen ontworteld en liepen wegen onder water.

Heavy flooding, extreme wind, and waves crashing above boats at a harbor in downtown Charleston, SC, during Hurricane Ian. Filmed just minutes ago. #HurricaneIan #scwx #charleston #SouthCarolina pic.twitter.com/kUjhVayUdt — Dan Whittaker (@severeforecast) 30 september 2022

Buurland Cuba werd dinsdag als eerste getroffen door Ian. Daarbij vielen voor zover bekend drie doden. Ook daar was de verwoesting enorm. Op het hele eiland viel de elektriciteit uit, en de overheid had grote moeite om de stroomvoorziening weer op gang te krijgen. Dit tot woede van de bevolking, die donderdag de straat op ging om te eisen dat ‘het licht weer aan ging’. De Cubaanse overheid stuurde volgens The Wall Street Journal een zeldzaam verzoek om financiële hulp voor herstel van de schade aan de Verenigde Staten. De Amerikaanse autoriteiten hadden daarover volgens de krant nog geen beslissing genomen.