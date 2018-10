Flitsende start voor eerste beursgenoteerde wietbedrijf van Europa; koers schiet omhoog

Het eerste beursgenoteerde wietbedrijf van Europa is een feit en bij zijn debuut meteen een succes: de koers van het Deense Stenocare ging vrijdag in de eerste tientallen minuten na de introductie aan de effectenbeurs van Stockholm bijna vier keer over de kop.

Stenocare ging voor 8,8 Deense kroon (1,18 euro) per aandeel naar de Deens-Zweedse beurs en nog geen uur later was de koers gestegen naar 33,5 kroon (4,50 euro). Het bedrijf importeert, produceert en verkoopt cannabisproducten en is de eerste Europese onderneming die met dergelijke activiteiten een beursnotering heeft. Met de beursgang haalde Stenocare ongeveer 18,6 miljoen Deense kroon op (2,5 miljoen euro).

Met dat geld wil het een eigen productiefaciliteit bouwen. Het bedrijf verkoopt onder meer cannabisolie voor pijnverlichting aan Deense ziekenhuizen. Sinds begin dit jaar is medicinaal gebruik en productie van cannabis toegestaan in Denemarken. Recreatief gebruik blijft verboden, hoewel het in Christiana, een district in Kopenhagen, wordt gedoogd.

Lang was cannabis wereldwijd een taboe voor zowel medicinaal als recreatief gebruik, maar er is een kentering gaande. Het merendeel van de Amerikaanse staten heeft inmiddels groen licht gegeven voor de productie van medicinale cannabis. In Canada is zowel het gebruik als de verkoop van cannabis sinds deze maand toegestaan.

Miljardenmarkt

Volgens onderzoeksbureau Prohibition Partners is de cannabismarkt in de Verenigde Staten goed voor 55 miljard euro. Veelal wordt er gehandeld via marihuana-ETF’s. Een ETF is een beleggingsfonds waarmee een bepaalde index gevolgd kan worden. De North American Medical Marijuana Index ETF (HMMJ) bereikte in september voor het eerst de grens van 1 miljard Canadese dollar (670 miljoen euro).

Andere landen waar de populariteit van cannabis de laatste tijd een vlucht heeft genomen zijn Mexico en Uruguay. In Mexico is medicinaal gebruik sinds twee jaar toegestaan en in Uruguay is teelt, distributie en verkoop van wiet volledig gelegaliseerd.

Nederlandse banken zijn nog huiverig om te investeren in wiet. Een rondgang van de Volkskrant maakte duidelijk dat geen enkele bank in Nederland plannen in die richting heeft. Hoewel de verkoop van cannabis in coffeeshops (‘de voordeur’) in Nederland gedoogd wordt, zijn de teelt en de aanvoer naar coffeeshops (‘de achterdeur’) nog steeds verboden. Wel zal er in zes tot tien gemeenten worden geëxperimenteerd met legale verkoop. Het experiment zal een looptijd krijgen van vijf jaar en twee maanden. Die termijn gaat in als de Eerste Kamer het voorstel heeft aangenomen.